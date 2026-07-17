17 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

World Cup 2027 के लिए Virat Kohli की जगह कन्फर्म लेकिन Rohit Sharma बाहर! टीम इंडिया के कोच और सेलेक्टर्स समहत

Rohit Sharma ODI Retirement Update: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा वनडे वर्ल्डकप 2027 से पहले रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबित BCCI के अधिकारियों ने उन्हें लॉर्ड्स वनडे के बाद उन्हें टीम में न चुनने की बात बता दी है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jul 17, 2026

Rohit Sharma

रोहित शर्मा (फोटो- IANS)

BCCI Plan for Rohit Sharma-Virat Kohli World Cup 2027: कार्डिफ़ में दूसरे वनडे में भारत की हार के बाद रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर ऐसी चर्चा शुरू हो गई है, जिसने लाखों भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों की चिंता बढ़ा दी है। दूसरे वनडे में रोहित शर्मा 47 गेंदों में 26 रन ही बना सके। इसके बाद उनके वनडे से संन्यास की खबरों ने जोर पकड़ लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दावा किया गया कि रोहित शर्मा लॉर्ड्स में अपना आखिरी वनडे मुकाबला खेल सकते हैं। BCCI के अधिकारी 2027 वनडे वर्ल्ड कप की योजनाओं में उन्हें शामिल नहीं मान रहे हैं।

बैटिंग कोच ने किया रोहित का सपोर्ट

दूसरी ओर यह भी कहा गया कि विराट कोहली 2027 वनडे वर्ल्ड कप की योजनाओं का हिस्सा बने रहेंगे। हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इन खबरों के बीच भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने रोहित शर्मा का समर्थन किया। उन्होंने साफ कहा कि रोहित पर किसी तरह का दबाव नहीं है। उनके इस बयान के बाद लगा कि संन्यास की खबरें महज अफहाव हो सकती हैं।

हालांकि, इसके बाद एक और खबर ने रिटायरमेंट की चर्चाओं को और हवा दे दी। रिपोर्ट्स के अनुसार, रोहित शर्मा के माता-पिता लॉर्ड्स के लिए निकल चुके हैं, जहां भारत-इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा और इसी मैच के बाद रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की बात हो रही है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके संभावित विदाई मैच की चर्चा और तेज हो गई।

विराट कोहली की जगह पक्की

पीटीआई की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि बीसीसीआई चयन समिति और मुख्य कोच गौतम गंभीर भविष्य की योजनाओं को लेकर एक राय रखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, चयनकर्ता और टीम मैनेजमेंट रोहित शर्मा की जगह युवा खिलाड़ियों को मौका देने के पक्ष में हैं, जबकि विराट कोहली की जगह को लेकर फिलहाल कोई खतरा नहीं माना जा रहा।

लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 2 पारियों में खराब प्रदर्शन के बाद जो लोग रोहित शर्मा का रिटायर करना चाहते हैं, अगर लॉर्ड्स में बड़ी पारी खेल देते हैं, तो क्या तस्वीर बदल सकती है? अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में उन्होंने 48 और 79 रन की पारियां खेली थीं। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका प्रदर्शन जरूर उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, लेकिन उससे पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में दो अर्धशतक लगाए थे। वहीं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में उन्होंने 121 और 73 रन की शानदार पारियां खेली थीं।

इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी रोहित ने मैच जिताऊ पारी खेली थी। ऐसे में लॉर्ड्स में होने वाला तीसरा वनडे सिर्फ सीरीज का निर्णायक मुकाबला ही नहीं, बल्कि रोहित शर्मा के वनडे भविष्य को लेकर भी बेहद अहम माना जा रहा है।

IND vs ENG: बल्लेबाजों के प्रदर्शन से खुश नहीं शुभमन गिल, दूसरे वनडे में बताई हार की असली वजह

ये भी पढ़ें
Rohit Sharma and Shubman Gill

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

17 Jul 2026 01:54 pm

Published on:

17 Jul 2026 01:54 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / World Cup 2027 के लिए Virat Kohli की जगह कन्फर्म लेकिन Rohit Sharma बाहर! टीम इंडिया के कोच और सेलेक्टर्स समहत

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Virat Kohli ने पिच को लेकर ड्रेसिंग रूम में भेजा था मैसेज, बैटिंग कोच ने बताया मैच का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट

Virat Kohli on Cardiff Pitch
क्रिकेट

Rohit Sharma के संन्यास की खबरें निकलीं झूठी! हिटमैन के सपोर्ट में उतरे कोच सितांशु कोटक

रोहित शर्मा , rohit sharma and coach gautam gambhir
क्रिकेट

IND vs ENG: बल्लेबाजों के प्रदर्शन से खुश नहीं शुभमन गिल, दूसरे वनडे में बताई हार की असली वजह

Rohit Sharma and Shubman Gill
क्रिकेट

Breaking News: इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे से बाहर हो सकते हैं वाशिंगटन सुंदर, टीम इंडिया की बढ़ी मुश्किलें

Washington Sundar injury, IND vs ENG 3rd ODI,
क्रिकेट

सिर्फ 6 वनडे खेलने वाले खिलाड़ी के लिए खत्म होगा Rohit Sharma का करियर? सेलेक्टर्स को क्यों हिटमैन पर नहीं है भरोसा

Rohit Sharma Record
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.