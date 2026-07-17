World Cup 2027 के लिए Virat Kohli की जगह कन्फर्म लेकिन Rohit Sharma बाहर! टीम इंडिया के कोच और सेलेक्टर्स समहत

BCCI Plan for Rohit Sharma-Virat Kohli World Cup 2027: कार्डिफ़ में दूसरे वनडे में भारत की हार के बाद रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर ऐसी चर्चा शुरू हो गई है, जिसने लाखों भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों की चिंता बढ़ा दी है। दूसरे वनडे में रोहित शर्मा 47 गेंदों में 26 रन ही बना सके। इसके बाद उनके वनडे से संन्यास की खबरों ने जोर पकड़ लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दावा किया गया कि रोहित शर्मा लॉर्ड्स में अपना आखिरी वनडे मुकाबला खेल सकते हैं। BCCI के अधिकारी 2027 वनडे वर्ल्ड कप की योजनाओं में उन्हें शामिल नहीं मान रहे हैं।