भारत के खिलाफ सीरीज के बाद न्यूज़ीलैंड टीम के बैटिंग कोच ल्यूक रोंची छोड़ेंगे पद

अपनी इस शानदार जर्नी को याद करते हुए रोंची ने कहा कि नेशनल टीम का कोच बनना उनके करियर का सबसे बेहतरीन पल रहा। उन्होंने कहा, 'नेशनल टीम के सेटअप में वापस आना मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा था। मैं सभी साथी कोचों और खिलाड़ियों का बहुत आभारी हूं। मेरा हमेशा से यही लक्ष्य था कि मैं इस टीम की मदद करूं और बल्लेबाजों को टॉप लेवल पर पहुंचाऊं।' इस बीच, न्यूज़ीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि रोंची की जगह नए बैटिंग कोच की तलाश शुरू हो चुकी है और जल्द ही इसके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा।