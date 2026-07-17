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भारत के खिलाफ सीरीज के बाद न्यूज़ीलैंड टीम के बैटिंग कोच ल्यूक रोंची छोड़ेंगे पद

New Zealand Coach Luke Ronchi resigns: दिसंबर में भारत के खिलाफ न्यूज़ीलैंड में होने वाली सीरीज के बाद बैटिंग कोच ल्यूक रोंची अपना पद छोड़ देंगे। जानिए उनके इस बड़े फैसले और न्यूज़ीलैंड टीम के साथ उनके 6 साल के शानदार सफर के बारे में।
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भारत

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Anshika Verma

Jul 17, 2026

Luke Ronchi resigns, New Zealand cricket team new coach

न्यूज़ीलैंड क्रिकेट टीम के कोच ल्यूक रोंची (Photo - X/@BLACKCAPS)

New Zealand Coach Luke Ronchi resigns: न्यूज़ीलैंड क्रिकेट (NZC) ने एक बड़ा ऐलान किया है। टीम के बैटिंग कोच ल्यूक रोंची इस साल के अंत में अपना पद छोड़ देंगे। रोंची ने ऑस्ट्रेलिया की मशहूर बिग बैश लीग (BBL) में मेलबर्न रेनेगेड्स (Melbourne Renegades) के हेड कोच का पद स्वीकार कर लिया है।

दिसंबर में टीम इंडिया के खिलाफ होगा आखिरी असाइनमेंट

45 साल के ल्यूक रोंची दिसंबर की शुरुआत में भारत के खिलाफ न्यूज़ीलैंड के घरेलू मैदानों पर होने वाली मल्टी-फॉर्मेट सीरीज तक टीम के साथ जुड़े रहेंगे। इस सीरीज के खत्म होने के ठीक बाद वह BBL के नए सीजन के लिए मेलबर्न रेनेगेड्स के साथ अपने नए सफर की शुरुआत करेंगे। रोंची ने अपने पूर्व साथी खिलाड़ी कैमरून व्हाइट की जगह ली है, जो अब मेलबर्न स्टार्स के कोच बन गए हैं। रोंची ने रेनेगेड्स का कोचिंग स्टाफ तैयार करने के लिए अपना काम भी शुरू कर दिया है।

न्यूज़ीलैंड के साथ 6 साल का शानदार सफर

ल्यूक रोंची के जाने से न्यूज़ीलैंड टीम के साथ उनके 6 साल के बेहद सफल सफर का अंत हो जाएगा। उनके कोचिंग कार्यकाल के दौरान कीवी टीम ने अपना सबसे बेहतरीन दौर देखा। टीम ने 2021 में पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) जीती और 2021 व 2026 के टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भी अपनी जगह बनाई।

इसके अलावा, रोंची उस कोचिंग ग्रुप का भी अहम हिस्सा थे जिसने टीम को 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल तक पहुंचाया। भारत में 3-0 से ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीतना, 2024 और 2026 में भारत में वनडे सीरीज जीतना और इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज फतह करना उनके शानदार काम का सबूत है। उन्होंने टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को निखारने में बड़ी भूमिका निभाई है।

रोंची ने कही दिल की बात

अपनी इस शानदार जर्नी को याद करते हुए रोंची ने कहा कि नेशनल टीम का कोच बनना उनके करियर का सबसे बेहतरीन पल रहा। उन्होंने कहा, 'नेशनल टीम के सेटअप में वापस आना मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा था। मैं सभी साथी कोचों और खिलाड़ियों का बहुत आभारी हूं। मेरा हमेशा से यही लक्ष्य था कि मैं इस टीम की मदद करूं और बल्लेबाजों को टॉप लेवल पर पहुंचाऊं।' इस बीच, न्यूज़ीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि रोंची की जगह नए बैटिंग कोच की तलाश शुरू हो चुकी है और जल्द ही इसके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा।

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Updated on:

17 Jul 2026 02:47 pm

Published on:

17 Jul 2026 02:47 pm

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