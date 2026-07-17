डोपिंग मामले के तहत ICC ने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद नवाज पर लगाया 3 महीने का बैन

मोहम्मद नवाज ने आईसीसी (ICC) के सामने अपनी गलती तुरंत स्वीकार कर ली है। उन्होंने यह साबित किया कि इस पदार्थ (substance) का इस्तेमाल उन्होंने खेल प्रतियोगिता से बाहर किया था और इसका मकसद मैदान पर अपने खेल के प्रदर्शन को बढ़ाना बिल्कुल नहीं था। इस डोपिंग का अपने खेल को और अच्छा और इम्प्रूव करना उनका मकसद नहीं था। नवाज की इस बात को मानते हुए आईसीसी ने उन पर तीन महीने का प्रतिबंध लगाया। यह बैन 1 मई 2026 से लागू माना जाएगा, क्योंकि इसी दिन से उन्होंने खुद को स्वेच्छा से खेल से दूर (provisional suspension) कर लिया था।