IND vs ENG: भारत के खिलाफ जो रूट ने खेली नाबाद 99 रनों की पारी, अनिल कुंबले ने विराट कोहली और रोहित शर्मा से की तुलना

लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। जसप्रीत बुमराह ने पहली ही गेंद पर बेन डकेट को आउट कर दिया। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने स्कोर 8/2 कर दिया। लेकिन जो रूट ने एक छोर संभाले रखा। उन्हें विल जैक्स (30), सैम करन (26) और गस एटकिंसन (नाबाद 23) का अच्छा साथ मिला। एटकिंसन ने विजयी चौका लगाकर इंग्लैंड को 4 विकेट से जीत दिला दी। इस वजह से रूट 99 रन पर नाबाद रह गए और मात्र एक रन से अपना शतक चूक गए। इस जीत के साथ ही तीन मैचों की वनडे सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। अब सीरीज का फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को लॉर्ड्स (Lord's) मैदान पर खेला जाएगा।