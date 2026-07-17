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IND vs ENG: भारत के खिलाफ जो रूट ने खेली नाबाद 99 रनों की पारी, अनिल कुंबले ने विराट कोहली और रोहित शर्मा से की तुलना

Anil Kumble on Joe Root, Virat Kohli and Rohit Sharma: कार्डिफ (Cardiff) के सोफिया गार्डन्स (Sophia Gardens) में खेले गए दूसरे वनडे में जो रूट की 99 रनों की पारी ने इंग्लैंड को जीत दिलाई। पूर्व भारतीय कोच अनिल कुंबले ने रूट के खेलने के तरीके की तुलना कोहली और रोहित से की है।
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भारत

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Anshika Verma

Jul 17, 2026

Joe Root 99 runs, IND vs ENG 2nd ODI, Anil Kumble on Joe Root, Virat Kohli, Rohit Sharma,

विराट कोहली और रोहित शर्मा (Photo - IANS)

Anil Kumble on Joe Root, Virat Kohli and Rohit Sharma: इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 99 रनों की पारी खेली। उनकी इस शानदार पारी के दम पर इंग्लैंड ने 234 रनों का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। जब एक तरफ विकेट गिर रहे थे, तब रूट ने 133 गेंदों का सामना करते हुए अपनी पारी में 9 चौके लगाए और बड़ी ही शांति के साथ टीम को जीत दिलाकर वापस लौटे।

रूट की इस मैच जिताऊ पारी के बाद भारत के पूर्व कप्तान और हेड कोच अनिल कुंबले ने उनकी जमकर तारीफ की है। कुंबले ने जो रूट की अहमियत की तुलना टीम इंडिया के दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा से की है।

जो भारत के लिए रोहित-विराट है वही…

कुंबले ने 'जियो हॉटस्टार' (JioHotstar) से बात करते हुए कहा, 'इंग्लैंड की टीम के लिए जो रूट वही हैं, जो भारत के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा हैं। रूट इंग्लैंड की टीम में इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जो आज भी पुराने वनडे स्टाइल में खेलते हैं। बाकी बल्लेबाज शुरू से ही आक्रामक शॉट खेलते हैं, लेकिन रूट समय लेते हैं, पारी को संभालते हैं और लक्ष्य का पीछा करते समय एक ठहराव लेकर आते हैं।' कुंबले ने आगे कहा कि रूट, कोहली और रोहित इसलिए इतने सफल हैं क्योंकि वे कम जोखिम वाले क्रिकेट खेलते हैं और बिना पहले से तय किए गेंद की लाइन के हिसाब से शॉट मारते हैं।

ताश के पत्तों की तरह बिखरी टीम इंडिया

कार्डिफ (Cardiff) के सोफिया गार्डन्स (Sophia Gardens) स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी की। विराट कोहली (65) और श्रेयस अय्यर (66) के बीच 114 रनों की शानदार साझेदारी हुई। एक समय भारत का स्कोर 3 विकेट पर 180 रन था, लेकिन इसके बाद पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। भारत ने अपने आखिरी 7 विकेट सिर्फ 53 रन पर गंवा दिए और टीम 233 रनों पर ऑलआउट हो गई। इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर और गस एटकिंसन ने 3-3 विकेट लिए।

रूट शतक से चूके, इंग्लैंड ने जीता मैच

लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। जसप्रीत बुमराह ने पहली ही गेंद पर बेन डकेट को आउट कर दिया। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने स्कोर 8/2 कर दिया। लेकिन जो रूट ने एक छोर संभाले रखा। उन्हें विल जैक्स (30), सैम करन (26) और गस एटकिंसन (नाबाद 23) का अच्छा साथ मिला। एटकिंसन ने विजयी चौका लगाकर इंग्लैंड को 4 विकेट से जीत दिला दी। इस वजह से रूट 99 रन पर नाबाद रह गए और मात्र एक रन से अपना शतक चूक गए। इस जीत के साथ ही तीन मैचों की वनडे सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। अब सीरीज का फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को लॉर्ड्स (Lord's) मैदान पर खेला जाएगा।

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Updated on:

17 Jul 2026 04:02 pm

Published on:

17 Jul 2026 04:02 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs ENG: भारत के खिलाफ जो रूट ने खेली नाबाद 99 रनों की पारी, अनिल कुंबले ने विराट कोहली और रोहित शर्मा से की तुलना

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