Rohit Sharma के संन्यास की खबरें निकलीं झूठी! हिटमैन के सपोर्ट में उतरे कोच सितांशु कोटक

गुरुवार को कार्डिफ में खेले गए दूसरे वनडे मैच में रोहित शर्मा संघर्ष करते नजर आए। पावरप्ले खत्म होने तक उन्होंने 18 गेंदों में सिर्फ 10 रन बनाए थे, जबकि टीम इंडिया का स्कोर 61/1 था। वह स्पिनर विल जैक्स की गेंद पर स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में 47 गेंदों पर 26 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि उन्होंने टीम को अच्छी शुरुआत दी थी। इस मैच में इंग्लैंड ने 4 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। इस साल वनडे में रोहित का रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं रहा है, उन्होंने 8 मैचों में 30.12 की औसत से सिर्फ एक अर्धशतक लगाया है। इसके बाद 2027 वनडे वर्ल्ड कप को लेकर उनके भविष्य पर सवाल उठने लगे थे।