IND vs ENG: बल्लेबाजों के प्रदर्शन से खुश नहीं शुभमन गिल, दूसरे वनडे में बताई हार की असली वजह

रोहित शर्मा और शुभभन गिल (फोटो- IANS)
IND vs ENG 2nd ODI Highlights: कार्डिफ में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर पिच पर नहीं टिक सका, जिसकी वजह से टीम इंडिया पूरा 50 ओवर भी नहीं खेल रही और 233 रन पर ढेर हो गई। इस हार के बाद टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर निराशा जाहिर की। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि टीम से कहां गलती हुई।
सोफिया गार्डन्स के मैदान पर खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम सिर्फ 233 रन बनाकर ऑलआउट हुई। इसके बाद इंग्लिश टीम ने 234 रनों के लक्ष्य को 6 विकेट खोकर 44.1 ओवर में हासिल कर लिया। मैच के बाद शुभमन गिल ने कहा, "सच कहूं तो यह बहुत निराशाजनक प्रदर्शन था। हमने 25 ओवर के बाद सोचा था कि 300, 310 का स्कोर अच्छा रहेगा। हम अच्छी स्थिति में थे। हालांकि, हमने बीच के ओवरों में बहुत ज्यादा विकेट गंवाए। हमारे पुछल्ले बल्लेबाज ज्यादा बैटिंग करना नहीं जानते हैं।"
गिल ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि हमने अपने लोअर मिडिल ऑर्डर से थोड़ी ज्यादा उम्मीद की थी और हम उस शुरुआत का फायदा नहीं उठा पाए जो हमें मिली थी। उम्मीद है कि अगली बार इस तरह की स्थिति में हम कुछ छोटी पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करेंगे और वहां से आगे बढ़ेंगे।"
भारतीय टीम का बल्लेबाजी क्रम दूसरे वनडे में बुरी तरह से फेल रहा। सिर्फ विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ही इंग्लैंड के गेंदबाजों का डटकर सामना कर सके। कोहली ने 66 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 65 रन बनाए, जबकि अय्यर ने 66 रनों की दमदार पारी खेली। रोहित शर्मा (26 रन) और शुभमन गिल (31 रन) अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे।
वहीं, ईशान किशन (1 रन), वॉशिंगटन सुंदर (2 रन) और अक्षर पटेल ( 1 रन) बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके। इंग्लैंड की ओर से जो रूट ने 99 रनों की नाबाद पारी खेलते हुए टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया। वहीं, विल जैक्स ने 30 रनों का योगदान दिया।
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