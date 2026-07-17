IND vs ENG: बल्लेबाजों के प्रदर्शन से खुश नहीं शुभमन गिल, दूसरे वनडे में बताई हार की असली वजह

सोफिया गार्डन्स के मैदान पर खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम सिर्फ 233 रन बनाकर ऑलआउट हुई। इसके बाद इंग्लिश टीम ने 234 रनों के लक्ष्य को 6 विकेट खोकर 44.1 ओवर में हासिल कर लिया। मैच के बाद शुभमन गिल ने कहा, "सच कहूं तो यह बहुत निराशाजनक प्रदर्शन था। हमने 25 ओवर के बाद सोचा था कि 300, 310 का स्कोर अच्छा रहेगा। हम अच्छी स्थिति में थे। हालांकि, हमने बीच के ओवरों में बहुत ज्यादा विकेट गंवाए। हमारे पुछल्ले बल्लेबाज ज्यादा बैटिंग करना नहीं जानते हैं।"