IND vs ENG: क्या लॉर्ड्स में आखिरी बार टीम इंडिया के लिए खेलेंगे Rohit Sharma? जानें सेलेक्टर्स ने उनसे क्या कहा

7 मई, 2025 को इंग्लैंड के पांच मैचों के दौरे से पहले रोहित ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दिया और जल्द ही शुभमन गिल को वनडे कप्तान बना दिया गया था। 287 वनडे मैचों में रोहित ने 11,757 रन बनाए हैं और 50-ओवर के फॉर्मेट में सबसे आक्रामक और भरोसेमंद ओपनर्स में से एक के तौर पर भारतीय क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई है। रोहित ने 56 वनडे मैचों में भारत की कप्तानी की। उनकी आक्रामक सोच और अच्छी कप्तानी की बदौलत भारत 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचा। इसके बाद उनकी कप्तानी में भारत ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती, जो यूएई में खेली गई थी।