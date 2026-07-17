ENG vs IND: इंग्लैंड ने दूसरे वनडे में भारत को हराकर सीरीज़ में की बराबरी, शतक से चूके जो रुट

भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) और विराट कोहली (Virat Kohli) ने बनाए। अय्यर ने 71 गेंदों पर 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 66 रन की पारी खेली। वहीँ कोहली ने 66 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से 65 रन बनाए। रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने 47 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 26 रन बनाए तो वहीँ कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) ने 30 गेंदों पर 6 चौकों की मदद से 31 रन की पारी खेली। इसके अलावा कोई भी अन्य बल्लेबाज नहीं चला, जिसकी वजह से भारतीय टीम बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर सकी। आखिरी में जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने 13 गेंदों पर 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 20 रन बनाकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर से साथ नहीं मिला।