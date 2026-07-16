Eng vs Ind 2nd ODI: विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने जड़े अर्धशतक, भारत ने इंग्लैंड के सामने रखा 234 रन का टारगेट

टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी भारत की शुरुआत ठीक-ठाक रही। पहले विकेट के लिए भारतीय कप्‍तान शुभमन गिल और पूर्व कप्‍तान रोहित शर्मा के बीच 44 रन की साझेदारी हुई। गिल 30 गेंदों पर 6 चौकों मदद से 31 रन बनाकर गस एटकिंसन का शिकार बने। इसके बाद क्रीज पर विराट कोहली उतरे और इन दोनों दिग्‍गजों के बीच दूसरे विकेट के लिए 61 गेंदों पर 60 रन की साझेदारी हुई। रोहित शर्मा 47 गेंदों पर एक चौके और एक छक्‍के की मदद से 26 रन बनाकर विल जैक्‍स की गेंद पर विकेट के पीछे जोस बटलर के दस्‍तानों में थमा बैठे।