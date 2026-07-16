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Eng vs Ind 2nd ODI: विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने जड़े अर्धशतक, भारत ने इंग्लैंड के सामने रखा 234 रन का टारगेट

Eng vs Ind 2nd ODI Match Highlights: भारत ने इंग्लैंड खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच में विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के अर्धशतकों के दम इंग्‍लैंड के सामने 234 रन का लक्ष्‍य रखा है।
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भारत

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lokesh verma

Jul 16, 2026

Eng vs Ind 2nd ODI Match Highlights

इंग्‍लैंड के खिलाफ अर्धशतक लगाकर बल्‍ला उठाते विराट कोहली, साथ में श्रेयस अय्यर। (फोटो सोर्स: IANS)

England vs India 2nd ODI Match Highlights: भारत बनाम इंग्लैंड तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला गुरुवार को कार्डिफ के सोफिया गार्डंस में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 44 ओवर में सिर्फ 233 रन पर सिमट गई और मेजबान इंग्‍लैंड के सामने 234 रन का लक्ष्‍य रखा। भारत की ओर से जहां विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने अर्धशतकीय पारियां खेली हैं। वहीं, मेजबान इंग्‍लैंड की ओर से जोफ्रा आर्चर और गस एटकिंसन ने सबसे ज्‍यादा 3-3 विकेट अपने नाम दर्ज किए।

भारत को मिली अच्‍छी शुरुआत

टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी भारत की शुरुआत ठीक-ठाक रही। पहले विकेट के लिए भारतीय कप्‍तान शुभमन गिल और पूर्व कप्‍तान रोहित शर्मा के बीच 44 रन की साझेदारी हुई। गिल 30 गेंदों पर 6 चौकों मदद से 31 रन बनाकर गस एटकिंसन का शिकार बने। इसके बाद क्रीज पर विराट कोहली उतरे और इन दोनों दिग्‍गजों के बीच दूसरे विकेट के लिए 61 गेंदों पर 60 रन की साझेदारी हुई। रोहित शर्मा 47 गेंदों पर एक चौके और एक छक्‍के की मदद से 26 रन बनाकर विल जैक्‍स की गेंद पर विकेट के पीछे जोस बटलर के दस्‍तानों में थमा बैठे।

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Updated on:

16 Jul 2026 09:21 pm

Published on:

16 Jul 2026 09:10 pm

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