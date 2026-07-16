संजू सैमसन ने बताया क्यों राजस्थान रॉयल्स का 10 साल पुराना साथ छोड़कर चेन्नई सुपर किंग्स में गए?

संजू सैमसन ने साल 2013 में राजस्थान रॉयल्स के साथ शुरू हुए अपने सफर को भी याद किया। शुरुआती मैचों में बेंच पर बैठने के कारण वे काफी हताश थे और तब के कप्तान राहुल द्रविड़ के पास गए थे। द्रविड़ ने उनसे धैर्य रखने को कहा, जिससे संजू नाराज हो गए और अपना सारा गुस्सा नेट्स पर छक्के मारकर निकाला। इसके बाद जब विकेटकीपर दिशांत याग्निक चोटिल हुए, तब संजू को पंजाब के खिलाफ डेब्यू का मौका मिला। उन्होंने नाबाद 27 रन बनाकर मैच जिताया और विकेटकीपिंग में भी कमाल किया। हालांकि, अगले ही मैच में दिशांत के ठीक होते ही संजू को फिर से टीम से ड्रॉप कर दिया गया था।