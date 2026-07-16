Eng vs Ind: बेन डकेट के साथ तीखी बहस के लिए गुरनूर बराड़ दोषी करार, डिमेरिट पॉइंट के साथ लगाई फटकार

दरअसल, यह घटना मंगलवार को पहले वनडे के दौरान इंग्लैंड की पारी के 8वें ओवर में हुई, जब डकेट युवा पेसर पर अटैक कर रहे थे। जसप्रीत बुमराह के शुरुआती स्पेल में कुछ भी नहीं कर पाने के बाद इंग्लिश ओपनर्स ने बराड़ पर अटैक करना शुरू किया। इस ओवर में बराड़ को पहले ही एक बाउंड्री और एक छक्का मारने के बाद डकेट ने उनकी की तरफ वापस गेंद को डिफेंड किया। बराड़ ने बॉल उठाई और बैटर की तरफ स्टंप्स की ओर वापस मार दी।