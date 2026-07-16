विराट कोहली अंग्रेजों की धरती पर सर्वाधिक रन बनाने से सिर्फ 4 रन दूर, खतरे में राहुल द्रविड़ का 15 साल पुराना रिकॉर्ड

बता दें कि कार्डिफ के सोफिया गार्डंस में भारतीय टीम ने अब तक कुल 4 मैच खेले हैं। इनमें से 3 में भारत ने जीत दर्ज की है। जबकि एक मैच में हार का मुंह देखना पड़ा है। टीम इंडिया यहां आखिरी बार 2011 में बारिश के चलते डकवर्थ लुईस नियम के तहत हारी थी। उस मुकाबले में भारत ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए विराट कोहली के शतक, राहुल द्रविड़ और एमएस धोनी के शतक के दम पर 304/6 का स्‍कोर किया था। बारिश बाधित इस मैच में डीएलएस नियम के तहत मेजबान इंग्‍लैंड को 34 ओवर में 241 रन का लक्ष्‍य मिला था, जिसे उसने चार विकेट के नुकसान पर 10 गेंद शेष रहते हासिल करते हुए जीत दर्ज की थी।