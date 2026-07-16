IND vs ENG: विराट कोहली के निशाने पर रिकी पोंटिंग-केन विलियमसन का रिकॉर्ड, दूसरे वनडे में चाहिए सिर्फ 40 रन

विराट कोहली अब तक 34 पारियों में 1354 रन बना चुके हैं और अगर कार्डिफ में वह सिर्फ 40 रन बना लेते हैं तो इंग्लैंड में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले विदेशी बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। पहले वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला नहीं चला था, लेकिन दूसरे मुकाबले में दोनों बल्लेबाज फॉर्म में वापसी की कोशिश करेंगे। इंग्लैंड की धरती पर दोनों का रिकॉर्ड शानदार रहा है। विराट कोहली ने इंग्लैंड में 50 से अधिक की औसत से रन बनाए हैं, जबकि रोहित शर्मा का औसत 62.56 का रहा है।