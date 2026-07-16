MLC में निकोलस पूरन ने सिर्फ 31 गेंद में ठोका शतक, बाल-बाल बचा क्रिस गेल का वर्ल्ड रिकॉर्ड

एमआई न्यूयॉर्क (MIY) का पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद निकोलस पूरन दूसरे ही ओवर में क्रीज पर आ गए थे। उन्होंने मैदान पर आते ही छक्कों की बरसात शुरू कर दी। अपनी दूसरी ही गेंद पर छक्का मारने के बाद, उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल के ओवर में लगातार तीन छक्के और एक चौका जड़ा। इसके बाद पांचवें ओवर में सौरभ नेत्रवलकर की आखिरी तीन गेंदों पर उन्होंने लगातार तीन छक्के मारे। फिर जब सातवें ओवर में आसिफ मोहम्मद गेंदबाजी के लिए आए, तो पूरन ने उनकी शुरुआती दो गेंदों पर भी दो छक्के टांग दिए। इस तरह उन्होंने लगातार 5 गेंदों पर 5 छक्के मारने का कारनामा भी कर दिखाया।