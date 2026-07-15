आर अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि एजबेस्टन में छह विकेट से जीत में भारतीय टीम ने कुलदीप की जगह ऑलराउंडर अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर पर विश्‍वास जताया। मैं यह कहता हूं कि ये दोनों ही वनडे विश्व कप 2027 की टीम में फिट नहीं होंगे, क्‍योंकि ये दोनों फिंगर स्पिनर हैं। साउथ अफ्रीका के विकेट को देखते हुए उन्‍होंने कहा कि वहां कुलदीप की जगह बनेगी। हर्षित राणा फिट और अच्छा खेलें, तो वह टीम के तीसरे तेज गेंदबाज हो सकते हैं। इसलिए, टीम मैनेजमेंट कुलदीप का अभी से सपोर्ट करे। कुलदीप एक मैच विजेता स्पिनर हैं और किसी भी फेज गेंदबाजी कर मैच रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में कुलदीप का रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है।