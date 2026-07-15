IND vs ENG 2nd ODI Time: 2 घंटे बाद शुरू होगा भारत का दूसरा वनडे मैच, जानें भारत में कब देख सकेंगे लाइव

IND vs ENG 2nd ODI Time Change: शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज धमाकेदार जीत के साथ किया है। बर्मिंघम के एजबेस्टन स्‍टेडियम में इंग्‍लैंड टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करते हुए स्‍कोर बोर्ड पर 258 रन लगाए थे। टीम इंडिया ने कप्‍तान गिल, वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल के शानदार अर्धशतकों के दम पर इंग्लैंड को 6 विकेट से हराते हुए सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। ये मुकाबला मंगलवार को भारतीय समयानुसार, दोपहर 3.30 बजे से खेला गया था, लेकिन दूसरे एकदिवसीय मुकाबले समय में बदलाावदेखने को मिल रहा है। आइये आपको भी बतातें हैं कि भारतीय फैंस इस मुकाबले को कब-कहां लाइव देख सकेंगे।