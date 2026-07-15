ICC ने T20 वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में किया बड़ा बदलाव, 2028 से सुपर-10 के और एलिमिनेटर का ऐलान

आईसीसी ने इस टूर्नामेंट में 20 टीमें ही रखने का फैसला किया है। लेकिन, बड़े बदलावों के चलते सेमी फाइनल का रास्ता अब और भी ज्‍यादा दिलचस्‍प और मुश्किल होने वाला है। सबसे बड़े बदलावों में से एक सुपर-8 स्टेज को हटाना है। इसकी जगह आईसीसी ने एक बड़ा सुपर-10 राउंड शुरू किया है। इसके साथ ही ही एलिमिनेटर मैच भी होंगे, जो असल में क्वार्टर फाइनल की तरह काम करेंगे।