ICC ने T20 वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में किया बड़ा बदलाव, 2028 से सुपर-10 के और एलिमिनेटर का ऐलान

2026 के टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ भारतीय टीम (फोटो सोर्स: IANS)
ICC change in Men's T20 World Cup format: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) वर्ल्ड कप को ज्यादा दिलचस्प बना रही है। पुरुषों के वनडे वर्ल्ड कप में किए गए बड़े बदलावों के अलावा बोर्ड ने पुरुषों के टी20 वर्ल्ड कप फॉर्मेट में भी बड़े बदलाव को अपनी मंजूरी दे दी है। आईसीसी ने 2028 एडिशन से एक नया सुपर 10 स्टेज और एलिमिनेटर मैच शुरू करने की घोषणा की है।
भारत सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में 2026 का टी20 वर्ल्ड कप जीतकर खिताब बचाने वाला पहला देश रहा। सूर्या एंड कंपनी ने सुपर 8 ग्रुप से क्वालीफाई करने से पहले ग्रुप स्टेज जीता। फिर सेमी फाइनल और फाइनल में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को हराकर इतिहास रच दिया।
आईसीसी ने इस टूर्नामेंट में 20 टीमें ही रखने का फैसला किया है। लेकिन, बड़े बदलावों के चलते सेमी फाइनल का रास्ता अब और भी ज्यादा दिलचस्प और मुश्किल होने वाला है। सबसे बड़े बदलावों में से एक सुपर-8 स्टेज को हटाना है। इसकी जगह आईसीसी ने एक बड़ा सुपर-10 राउंड शुरू किया है। इसके साथ ही ही एलिमिनेटर मैच भी होंगे, जो असल में क्वार्टर फाइनल की तरह काम करेंगे।
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