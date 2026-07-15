ICC Men’s ODI Batting Rankings: आईसीसी रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा, तो पाकिस्तान को हुआ नुकसान

भारत के खिलाफ 76 गेंदों पर 6 चौके और एक छक्‍के की मदद से नाबाद 76 रनों की पारी खेलने वाले इंग्‍लैंड के अनुभवी बल्‍लेबाज जो रूट ने आईसीसी वनडे बल्‍लेबाजी रैंकिंग में 6 स्‍थान की छलांग लगाई है। अब वह 19 से सीधे 13वें स्‍थान पर आ गए हैं। वहीं, वेस्टइंडीज के शे होप छठे और पाकिस्तान के स्‍टार बल्‍लेबाज बाबर आजम 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। होप को एक स्थान का फायदा हुआ है, जबकि बाबर आजम को एक स्थान का नुकसान हुआ है। आयरलैंड के हैरी टैक्टर आठवें, श्रीलंका के चरिथ असलांका नौवें और श्रीलंका के कुसाल मेंडिस दसवें स्थान पर हैं।