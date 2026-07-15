IND vs ENG: जीत के बावजूद बदल सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग 11, शुभमन गिल-गुरनूर बराड़ हो सकते हैं बाहर

Team India Probable Playing 11: टी20 सीरीज में शर्मनाक हार झेलने के बाद टीम इंडिया की वनडे सीरीज (India vs England ODI Series 2026) में दमदार शुरुआत हुई, जहां उसने पहले मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया। जीत के बाद टीम इंडिया की प्लेइंग 11 (Team India Playing 11) में बहुत कम बदलाव देखने को मिलते हैं लेकिन दूसरे वनडे (IND vs ENG 2nd ODI) में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 2 बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पहले मैच में 80 रन की पारी खेलने वाले शुभमन गिल (Shubman Gill) चोट की वजह से बाहर हो सकते हैं, जबकि श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) टीम की कप्तानी करते नजर आ सकते हैं।