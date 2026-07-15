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IND vs ENG: दूसरे वनडे से अगर बाहर हुए शुभमन गिल तो कौन करेगा ओपनिंग? टीम इंडिया के पास कितने ऑप्शन

Team India Opening Combination: एजबेस्टन वनडे में जीत के बावजूद शुभमन गिल की चोट ने टीम इंडिया की चिंता बढ़ा दी है। अगर गिल दूसरे वनडे से बाहर होते हैं तो कार्डिफ में रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Jul 15, 2026

Team Indiia

भारतीय क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

India vs England 2nd ODI: भारतीय टीम ने एजबेस्टन में जीत दर्ज कर इस मैदान पर 12 साल से चले आ रहे इंग्लैंड के अजेल क्रम को तोड़ दिया। इस दौरान टीम इंडिया ने पिछले 10 सालों में सिर्फ दूसरी बार रोहित शर्मा और विराट कोहली के अर्धशतक के बिना 250 से अधिक रन के लक्ष्य को हासिल किया। टीम इंडिया ने इंग्लैंड दौरे पर हार के सिलसिले को भी तोड़ा और पहली जीत का स्वाद चखा।

शुभमन गिल हुए रिटायर्ड हर्ट

टीम इंडिया की जीत के बाद कई रिकॉर्ड बने लेकिन एक ऐसी तस्वीर भी देखने को मिली, जिसने भारतीय फैंस की चिंता बढ़ा दी। बर्मिंघम में खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने छह विकेट से शानदार जीत हासिल की, लेकिन शुभमन गिल रिटायर्ड हर्ट होकर लंगड़ाते हुए पवेलियन लौटे। ऐसे में अगर वह दूसरे मुकाबले में नहीं खेलते हैं, तो उनकी जगह ईशान किशन ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं।

रोहित के साथ ईशान कर सकते हैं ओपनिंग

टीम इंडिया के पास विकल्प के तौर पर केएल राहुल और विराट कोहली भी हैं, लेकिन जब-जब रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी टूटी है, तब-तब ईशान किशन ने ही ओपनिंग की है। ऐसे में दूसरे वनडे मुकाबले में अगर शुभमन गिल बाहर होते हैं, तो श्रेयस अय्यर कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं, जबकि रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं।

ईशान किशन का आखिरी वनडे मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ था, जहां उन्होंने लखनऊ में 125 रन की पारी खेली थी, उससे पहले धर्मशाला में 22 गेंदों पर 34 रन बनाए थे। उस सीरीज के आखिरी वनडे मुकाबले में उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला। इससे पहले ईशान किशन लगभग 2 साल तक टीम से बाहर रहे। उन्होंने साल 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेली थी, जहां उन्होंने दो शानदार अर्धशतकीय पारियां खेली थीं।

आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है। अगर भारतीय टीम दूसरा मुकाबला भी जीत जाती है, तो वह सीरीज पर कब्जा कर लेगी। दूसरा मुकाबला कार्डिफ में 16 जुलाई को खेला जाएगा, जो भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे शुरू होगा। इस मैच का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार पर देखा जा सकता है।

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Updated on:

15 Jul 2026 01:17 pm

Published on:

15 Jul 2026 01:17 pm

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