IND vs ENG: दूसरे वनडे से अगर बाहर हुए शुभमन गिल तो कौन करेगा ओपनिंग? टीम इंडिया के पास कितने ऑप्शन

India vs England 2nd ODI: भारतीय टीम ने एजबेस्टन में जीत दर्ज कर इस मैदान पर 12 साल से चले आ रहे इंग्लैंड के अजेल क्रम को तोड़ दिया। इस दौरान टीम इंडिया ने पिछले 10 सालों में सिर्फ दूसरी बार रोहित शर्मा और विराट कोहली के अर्धशतक के बिना 250 से अधिक रन के लक्ष्य को हासिल किया। टीम इंडिया ने इंग्लैंड दौरे पर हार के सिलसिले को भी तोड़ा और पहली जीत का स्वाद चखा।