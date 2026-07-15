IND vs ENG 2nd ODI: दूसरे वनडे से बाहर हो सकते हैं शुभमन गिल, चोट ने बढ़ाई टीम इंडिया की टेंशन

T20 सीरीज में बुरी तरह हारने के बाद वनडे में शानदार वापसी करने वाली टीम इंडिया अब दूसरे मुकाबले में भी जीत हासिल करना चाहेगी और साथ में सीरीज पर भी कब्जा करने की कोशिश होगी। हालांकि शुभमन गिल की कमी खल सकती है क्योंकि पहले मुकाबले में जब भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही थी तब शुभमन गिल ने एक छोर संभालकर रखा था। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बल्लेबाज 50 रन के भीतर पवेलियन लौट गए थे, लेकिन उसके बाद श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल के बीच शानदार साझेदारी हुई।