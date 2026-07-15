IND vs ENG 1st ODI: इंग्लैंड तो हारा, लेकिन रोहित-कोहली के खराब फॉर्म से बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन

2027 वर्ल्ड कप को देखते हुए इन दोनों दिग्गजों का फॉर्म में रहना जरूरी है, लेकिन इस मैच में ऐसा नहीं हुआ। रोहित शर्मा ने 21 गेंदों में सिर्फ 11 रन बनाए और सैम करन की गेंद पर आउट हो गए। वहीं, विराट कोहली भी कुछ खास नहीं कर सके और सिर्फ 5 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर की गेंद पर एलबीडब्ल्यू (LBW) हो गए। 259 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 48 रन पर ही अपने ये दो बड़े विकेट खो दिए थे।