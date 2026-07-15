IND vs ENG 1st ODI: इंग्लैंड तो हारा, लेकिन रोहित-कोहली के खराब फॉर्म से बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन

रोहित शर्मा, विराट कोहली और वॉशिंगटन सुंदर (पीछे) (Photo - IANS)
IND vs ENG 1st ODI: भारतीय क्रिकेट टीम ने एजबेस्टन में खेले गए पहले वनडे मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया। यह भारत की इस यूके (UK) दौरे पर पहली जीत है, क्योंकि इससे पहले आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में टीम को हार का सामना करना पड़ा था।
शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ने इस मैच में शानदार खेल दिखाया। जसप्रीत बुमराह, गुरनूर बरार और प्रसिद्ध कृष्णा ने कमाल की गेंदबाजी की। बल्लेबाजी में गिल और वॉशिंगटन सुंदर चमके, लेकिन मैच के असली हीरो अक्षर पटेल रहे। अक्षर ने गेंद से 4 विकेट चटकाए और बाद में एक बेहतरीन अर्धशतक (फिफ्टी) भी जड़ा।
इस जीत के बावजूद भारत के लिए एक बड़ी चिंता सामने आई है, जिसे ट्रिपल फेलियर (तीन बार असफलता मिली) कहा जा रहा है। टीम के तीन सबसे सीनियर खिलाड़ी इस मैच में पूरी तरह फ्लॉप रहे।
विराट कोहली और रोहित शर्मा अब टेस्ट और टी20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, इसलिए फैंस को उन्हें देखने के लिए वनडे मैचों का इंतजार करना पड़ता है। लगभग 6 महीने बाद यह जोड़ी एक साथ मैदान पर उतरी थी। कोहली चोट के कारण अफगानिस्तान सीरीज में नहीं खेल पाए थे और उन्होंने अपना आखिरी वनडे जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था।
2027 वर्ल्ड कप को देखते हुए इन दोनों दिग्गजों का फॉर्म में रहना जरूरी है, लेकिन इस मैच में ऐसा नहीं हुआ। रोहित शर्मा ने 21 गेंदों में सिर्फ 11 रन बनाए और सैम करन की गेंद पर आउट हो गए। वहीं, विराट कोहली भी कुछ खास नहीं कर सके और सिर्फ 5 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर की गेंद पर एलबीडब्ल्यू (LBW) हो गए। 259 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 48 रन पर ही अपने ये दो बड़े विकेट खो दिए थे।
रोहित और कोहली के जल्दी आउट होने के बाद कप्तान शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने पारी को संभाला। लेकिन जब गिल रिटायर्ड हर्ट हुए और अय्यर रन आउट हो गए, तब टीम को संभालने की जिम्मेदारी केएल राहुल पर थी। राहुल पिछले कुछ समय से नंबर-5 पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, मगर इस मैच में वह भी दबाव नहीं झेल पाए और सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए।
भारत ने मैच तो जीत लिया, लेकिन इन तीनों सीनियर बल्लेबाजों का फॉर्म टीम के लिए एक बड़ा सवाल है। उम्मीद है कि अगले मैच में ये तीनों खिलाड़ी जोरदार वापसी करेंगे।
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