IND vs ENG 1st ODI: टीम इंडिया से हारने के बाद हैरी ब्रूक ने बताई कहां हुई गलती, बल्लेबाजों को बताया जिम्मेदार

इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने अपने बल्लेबाजों की तारीफ की, लेकिन 20 रन के अंदर पांच विकेट गंवाने को हार की सबसे बड़ी वजह बताया। मैच के बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या 260 रन का स्कोर डिफेंड किया जा सकता था, तब उन्होंने कहा कि बाद में पिच धीमी हो गई थी, जिसकी वजह से टीम इंडिया को रन बनाने में आसानी हुई। उन्होंने कहा कि अगर उनकी टीम 20 रन के भीतर पांच विकेट नहीं गंवाती, तो वह 320 से 330 रन तक का स्कोर बना सकती थी।