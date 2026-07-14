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अक्षर पटेल ने इंग्‍लैंड के खिलाफ पहले ODI में किया कमाल, रवींद्र जडेजा के 13 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी की

Axar Patel ODI record: इंग्‍लैंड को पहले वनडे में महज 258 के स्‍कोर पर रोकने में अक्षर पटेल ने अहम भूमिका निभाई है। उन्‍होंने डेथ ओवर में चार विकेट चटकाकर रवींद्र जडेजा के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।
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भारत

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lokesh verma

Jul 14, 2026

Axar Patel ODI record

इंग्‍लैंड के डेथ ओवरों में चार विकेट लेने का जश्‍न मनाते अक्षर पटेल। (फोटो सोर्स: IANS)

Axar Patel ODI record: अक्षर पटेल ने मंगलवार को एजबेस्टन में इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में डेथ ओवरों में शानदार गेंदबाजी करते हुए वनडे क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। इस समय जब इंग्‍लैंड की टीम 300 के स्‍कोर की ओर बढ़ रही थी, तभी अक्षर ने अपने वनडे करियर की एक पारी में 41वें से 50वें ओवर के बीच चार विकेट लेकर एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वह सिर्फ दूसरे भारतीय स्पिनर हैं, जो वनडे क्रिकेट में ऐसा कर पाए हैं। इससे पहले रवींद्र जडेजा ने 2013 में पोर्ट ऑफ स्पेन में श्रीलंका के खिलाफ ऐसा कारनाम किया था।

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Updated on:

14 Jul 2026 08:14 pm

Published on:

14 Jul 2026 08:14 pm

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