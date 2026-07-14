Axar Patel ODI record: अक्षर पटेल ने मंगलवार को एजबेस्टन में इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में डेथ ओवरों में शानदार गेंदबाजी करते हुए वनडे क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। इस समय जब इंग्‍लैंड की टीम 300 के स्‍कोर की ओर बढ़ रही थी, तभी अक्षर ने अपने वनडे करियर की एक पारी में 41वें से 50वें ओवर के बीच चार विकेट लेकर एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वह सिर्फ दूसरे भारतीय स्पिनर हैं, जो वनडे क्रिकेट में ऐसा कर पाए हैं। इससे पहले रवींद्र जडेजा ने 2013 में पोर्ट ऑफ स्पेन में श्रीलंका के खिलाफ ऐसा कारनाम किया था।