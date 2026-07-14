England vs India 1st ODI Match Highlights: बर्मिंघम के एजबेस्‍टन में इंग्‍लैंड के कप्‍तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया। इंग्‍लिश बल्‍लेबाजों ने 12 ओवर में बगैर किसी नुकसान 61 रन बनाते हुए अपने कप्‍तान के फैसले को सही साबित किया। लेकिन, इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अगले 19 रन के भीतर उसकी आधी टीम को पवेलियन भेजते हुए शानदार कमबैक किया। इस तरह जबरदस्‍त शुरुआत करने वाली इंग्‍लैंड ने 16.4 ओवर में 80 के स्‍कोर पर अपने शीर्ष पांच विकेट गंवा दिए थे। लेकिन, इसके बाद जो रूट (38*) और लियाम डॉसन (48*) ने धीमी पारी के साथ 37 ओवर में 186/6 के साथ कमबैक कराया है।