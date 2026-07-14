भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Jasprit Bumrah ODI Wicket Record: भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में मेजबान टीम के कप्तान हैरी ब्रूक का विकेट लेते ही भारतीय स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने वनडे क्रिकेट करियर में अपने 150 विकेट पूरे कर लिए हैं। वह सक्रीय तेज गेंदबाजों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले शीर्ष तेज गेंदबाज हैं।
भारती की ओर से वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 विकेट पूरे करने वाले जसप्रीत बुमराह 16वें गेंदबाज हैं। जबकि वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले 10वें भारतीय तेज गेंदबाज हैं। भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट की बात करें तो इस मामले में सबसे आगे महान स्पिनर अनिल कुंबले हैं, जिन्होंने 269 मैचों की 263 पारियों में अपने नाम 334 विकेट दर्ज किए।
वनडे क्रिकेट में बुमराह अब सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज भी हैं। हालांकि इस मामले में उनसे आगे मोहम्मद शमी हैं, जिनके नाम 206 विकेट दर्ज हैं, लेकिन भारतीय टीम मैनेजमेंट अब उनसे आगे बढ़ चुका है। शमी 2027 के वनडे वर्ल्ड कप प्लान का भी हिस्सा नहीं हैं। वहीं, सक्रीय स्पिनरों में सबसे आगे रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव हैं, जिनके नाम क्रमश: 232 और 194 विकेट दर्ज हैं।
|रैंक
|खिलाड़ी
|मैच
|विकेट
|सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
|औसत
|इकॉनमी
|1
|अनिल कुंबले
|269
|334
|6/12
|30.83
|4.29
|2
|जवागल श्रीनाथ
|229
|315
|5/23
|28.08
|4.44
|3
|अजीत अगरकर
|191
|288
|6/42
|27.85
|5.07
|4
|जहीर खान
|194
|269
|5/42
|30.11
|4.95
|5
|हरभजन सिंह
|234
|265
|5/31
|33.47
|4.30
|6
|कपिल देव
|225
|253
|5/43
|27.45
|3.71
|7
|रविंद्र जडेजा
|210
|232
|5/33
|36.54
|4.88
|8
|मोहम्मद शमी
|108
|206
|7/57
|24.05
|5.58
|9
|वेंकटेश प्रसाद
|161
|196
|5/27
|32.30
|4.67
|10
|कुलदीप यादव
|121
|194
|6/25
|27.04
|5.07
|11
|इरफान पठान
|120
|173
|5/27
|29.72
|5.26
|12
|मनोज प्रभाकर
|130
|157
|5/33
|28.87
|4.27
|13
|रविचंद्रन अश्विन
|116
|156
|4/25
|33.20
|4.93
|14
|आशीष नेहरा
|117
|155
|6/23
|31.60
|5.21
|15
|सचिन तेंदुलकर
|463
|154
|5/32
|44.48
|5.10
|16
|जसप्रीत बुमराह*
|90*
|150
|6/19
|23.44
|4.58
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