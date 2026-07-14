वनडे क्रिकेट में बुमराह अब सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज भी हैं। हालांकि इस मामले में उनसे आगे मोहम्‍मद शमी हैं, जिनके नाम 206 विकेट दर्ज हैं, लेकिन भारतीय टीम मैनेजमेंट अब उनसे आगे बढ़ चुका है। शमी 2027 के वनडे वर्ल्‍ड कप प्‍लान का भी हिस्‍सा नहीं हैं। वहीं, सक्रीय स्पिनरों में सबसे आगे रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव हैं, जिनके नाम क्रमश: 232 और 194 विकेट दर्ज हैं।