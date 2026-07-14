चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर के बीच विवाद, भारतीय टीम में फूट को लेकर बड़ा खुलासा

Gautam Gambhir in conflict with Ajit Agarkar: पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने टीम इंडिया को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्‍होंने दावा किया कि जब खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में टीम चयन की बात आती है, तो हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के बीच अनबन नजर आती है। यह विवाद तब सामने आया, जब भारत को पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में इंग्लैंड के हाथों 0-4 से क्‍लीन स्‍वीप झेलना पड़ा। इससे पहले आयरलैंड से ऐतिहासिक सीरीज हार मिली थी। कार्तिक ने कहा कि हेड कोच और मुख्‍य चयनकर्ता के बीच इस तरह की अनबन खिलाड़ियों के लिए अच्छी नहीं है। इसे जल्द ही ठीक नहीं किया गया तो आगे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।