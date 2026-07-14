विराट कोहली संग क्या प्लान बना रहे हैं शुभमन गिल? 2027 वर्ल्ड कप को लेकर खुद किया बड़ा खुलासा

शुभमन गिल अभ्यास सत्र के दौरान (Photo- IANS)
Shubman Gill on 2027 ODI World Cup: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप को लेकर बड़ा खुलासा किया है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिल ने बताया कि वह और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली पहले ही दक्षिण अफ्रीका में होने वाले 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों पर चर्चा शुरू कर चुके हैं। दोनों इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि वहां की परिस्थितियों के हिसाब से टीम इंडिया का सबसे मजबूत संयोजन क्या हो सकता है।
शुभमन गिल ने कहा कि नेट्स के दौरान उनकी और विराट कोहली की बातचीत टीम के भविष्य को लेकर हुई। दोनों ने इस बात पर चर्चा की कि दक्षिण अफ्रीका की परिस्थितियों में किस तरह का टीम कॉम्बिनेशन सबसे बेहतर रहेगा। शुभमन गिल ने कहा, 'मैं और विराट टीम कॉम्बिनेशन पर बात कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे अच्छा संयोजन क्या हो सकता है? कौन से खिलाड़ी हैं जो अभी टीम में नहीं हैं, लेकिन भविष्य में हमारी मदद कर सकते हैं? कौन से तेज गेंदबाज, ऑलराउंडर और स्पिनर टीम के लिए उपयोगी होंगे? हम इन सभी पहलुओं पर चर्चा कर रहे थे।'
शुभमन गिल ने इस दौरान वनडे क्रिकेट के भविष्य पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने 50 ओवर के प्रारूप को 40 ओवर का किए जाने के सुझावों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, 50 ओवर का वर्ल्ड कप टूर्नामेंट ही उनके लिए सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। उन्होंने कहा, 'मैं 50 ओवर का क्रिकेट देखकर बड़ा हुआ हूं। जब भी वर्ल्ड कप की बात होती है, सबसे पहले 50 ओवर का वर्ल्ड कप ही मेरे दिमाग में आता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसे 40 ओवर का किया जाना चाहिए।'
शुभमन गिल ने इस दौरान भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वनडे टीम में वापसी का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा, 'बुमराह कुछ समय बाद वनडे टीम में वापस आ रहे हैं। उम्मीद है कि इस सीरीज से पहले उन्होंने पर्याप्त गेंदबाजी की होगी। उम्मीद है कि उनके लिए यह वनडे सीरीज अच्छी रहेगी। हम सीरीज जीतकर शानदार अंदाज में इसका समापन करेंगे।'
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