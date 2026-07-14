विराट कोहली संग क्या प्लान बना रहे हैं शुभमन गिल? 2027 वर्ल्ड कप को लेकर खुद किया बड़ा खुलासा

शुभमन गिल ने कहा कि नेट्स के दौरान उनकी और विराट कोहली की बातचीत टीम के भविष्य को लेकर हुई। दोनों ने इस बात पर चर्चा की कि दक्षिण अफ्रीका की परिस्थितियों में किस तरह का टीम कॉम्बिनेशन सबसे बेहतर रहेगा। शुभमन गिल ने कहा, 'मैं और विराट टीम कॉम्बिनेशन पर बात कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे अच्छा संयोजन क्या हो सकता है? कौन से खिलाड़ी हैं जो अभी टीम में नहीं हैं, लेकिन भविष्य में हमारी मदद कर सकते हैं? कौन से तेज गेंदबाज, ऑलराउंडर और स्पिनर टीम के लिए उपयोगी होंगे? हम इन सभी पहलुओं पर चर्चा कर रहे थे।'