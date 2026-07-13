IND vs ENG 1st ODI: भारत के खिलाफ पहले वनडे के लिए इंग्लैंड की टीम का ऐलान, जो रूट और जोफ्रा आर्चर की वापसी

भारत के खिलाफ पहले वनडे के लिए इंग्लैंड की टीम का ऐलान (फोटो - X/@Hamzakhan17_)
England Playing XI 1st ODI vs India: भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मंगलवार को एजबेस्टन में खेला जाएगा। मैच से पहले इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है। टीम की कमान हैरी ब्रूक संभालेंगे। जॉस बटलर विकेटकीपर की भूमिका में होंगे। अनुभवी बल्लेबाज जो रूट की टीम में वापसी हुई है। तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी जोफ्रा आर्चर के कंधों पर होगी। स्पिन विभाग में आदिल रशीद और लियाम डॉसन को जगह मिली है। वहीं सैम करन और विल जैक्स ऑलराउंडर के तौर पर टीम का हिस्सा हैं।
35 वर्षीय अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर इंग्लैंड की वनडे टीम का उपकप्तान बनाया गया है। बर्मिंघम के ऐजबेस्टन स्टेडियम में मैदान पर उतरते बटलर एक विशेष उपलब्धि अपने नाम कर लेंगे। यह उनके करियर का 200वां वनडे इंटरनेशनल मुकाबला होगा। उन्होंने 21 फरवरी 2012 को दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे डेब्यू किया था।
जोस बटलर के वनडे करियर की बात करें तो वह अब तक इंग्लैंड की टीम के लिए 199 मुकाबले खेल चुके हैं। अपने इस करीब 14 साल के वनडे करियर की 171 पारियों में उन्होंने 39.11 के औसत और 115.19 के स्ट्राइक रेट से कुल 5515 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 29 अर्धशतक और 11 शतक आए हैं। उनका एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ स्कोर 162 रन है।
|क्रम
|इंग्लैंड की प्लेइंग XI
|1
|जैकब बेथेल
|2
|बेन डकेट
|3
|जो रूट
|4
|हैरी ब्रूक (कप्तान)
|5
|जोस बटलर (विकेटकीपर)
|6
|सैम करन
|7
|विल जैक्स
|8
|जोफ्रा आर्चर
|9
|लियाम डॉसन
|10
|जोश टंग
|11
|आदिल रशीद
बता दें कि इससे पहले भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली गई थी। पहला मुकाबला बारिश से धुुुुलने के बाद मेजबान इंग्लिश टीम ने बाकी सभी चारों मैच जीतकर 4-0 से क्लीन स्वीप किया। अब भारतीय टीम मेजबान टीम से उसका बदला लेने के इरादे से उतरेगी।
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