IND vs ENG 1st ODI: भारत के खिलाफ पहले वनडे के लिए इंग्लैंड की टीम का ऐलान, जो रूट और जोफ्रा आर्चर की वापसी

England Playing XI 1st ODI vs India: भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मंगलवार को एजबेस्टन में खेला जाएगा। मैच से पहले इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है। टीम की कमान हैरी ब्रूक संभालेंगे। जॉस बटलर विकेटकीपर की भूमिका में होंगे। अनुभवी बल्लेबाज जो रूट की टीम में वापसी हुई है। तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी जोफ्रा आर्चर के कंधों पर होगी। स्पिन विभाग में आदिल रशीद और लियाम डॉसन को जगह मिली है। वहीं सैम करन और विल जैक्स ऑलराउंडर के तौर पर टीम का हिस्सा हैं।