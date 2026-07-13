अपना आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला खेले रहीं हीथर नाइट और टैमी ब्‍लूमोंट को लेकर उन्‍होंने कहा कि वे वे मेरे पूरे करियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा रही हैं। ज़ाहिर है, मेरे शुरू करने से पहले दोनों टीम का हिस्सा थीं। इसलिए उनके बिना यह थोड़ा अजीब होगा। ज़ाहिर है, हीथर ने कप्तानी संभाली और खेल को पूरी तरह से प्रोफेशनल बनाने में हमारी मदद की और हमें यहां तक पहुंचाया जहां हम आज हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मैं यह जिम्मेदारी ले रही हूं और टीम और लड़कियों को और भी आगे ले जाने की कोशिश कर रही हूं। उनका करियर बहुत सफल रहा है और उनके पास गर्व करने के लिए बहुत कुछ है।