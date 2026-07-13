‘हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर को निकाल दो’, भारत का T20I सीरीज में 0-4 से सूपड़ा साफ होने के बाद संजय मांजरेकर का बड़ा बयान

उन्होंने आगे कहा कि आईपीएल में प्रदर्शन हमेशा विदेशों में सफलता नहीं दिलाता। आपको सच में नहीं पता कि कौन सा प्लेयर अच्छा करेगा, जब बॉलर्स के लिए कुछ हो। यह आईपीएल की तरह मार्बल शीट पर बैटिंग करने जितना आसान नहीं है। यहीं पर चयनकर्ताओं को स्मार्ट होने और शुभमन गिल जैसे लोगों को चुनने की जरूरत है, जो आयरलैंड और इंग्लैंड हर जगह टी20 बैटर के तौर पर सफल होंगे। मांजरेकर ने यह कहते हुए बात खत्म की कि फोकस उन लोगों पर होना चाहिए जो आईपीएल में बैटिंग-फ्रेंडली कंडीशन बनाने के लिए जिम्मेदार हैं।