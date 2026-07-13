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IND vs ENG ODI: इंग्लैंड से टी20 सीरीज में मिली शर्मनाक हार का हिसाब बराबर करना चाहेगा भारत, देखें हेड टू हेड रिकॉर्ड

भारतीय टीम का पलड़ा वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ भारी रहा है। दोनों देशों के बीच अब तक कुल 110 एकदिवसीय मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 61 में जीत टीम इंडिया के हाथ लगी है। वहीं, इंग्लैंड ने 44 मैच जीते हैं।
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भारत

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Siddharth Rai

Jul 13, 2026

IND vs ENG

भारतीय क्रिकेट टीम (फोटो- IANS )

India vs England 1st ODI: टी20 सीरीज में मिली शर्मनाक हार के बाद अब भारत इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगा। इस सीरीज का पहला मुकाबला कल यानी 14 जुलाई को बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत इस मैच को जीतकर सीरीज की शुरुआत शानदार अंदाज में करना चाहेगा। टी20 सीरीज में मिली हार का हिसाब भारतीय टीम वनडे फॉर्मेट में चुकता करने की कोशिश करेगी।

दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड

भारतीय टीम का पलड़ा वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ भारी रहा है। दोनों देशों के बीच अब तक कुल 110 एकदिवसीय मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 61 में जीत टीम इंडिया के हाथ लगी है। वहीं, इंग्लैंड ने 44 मैच जीते हैं। 2 मुकाबले टाई रहे हैं, जबकि तीन मैचों का नतीजा नहीं निकल सका है। भारत ने इंग्लैंड में अब तक कुल 44 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें से टीम को 18 में जीत मिली है, तो 23 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। एक मैच टाई रहा है और 2 मुकाबलों का नतीजा नहीं निकल सका है।

भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक

टी20 सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। ऐसे में वनडे में टीम इंडिया बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। वनडे टीम की कमान शुभमन गिल संभालते हुए नजर आएंगे। वहीं, रोहित शर्मा और विराट कोहली के आने से भारतीय बल्लेबाजी क्रम वनडे में कहीं ज्यादा संतुलित नजर आ रहा है। मध्यक्रम की जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन और अक्षर पटेल के कंधों पर होगी। वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर और नीतीश कुमार रेड्डी ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे।

जसप्रीत बुमराह की लंबे समय के बाद वापसी

वनडे सीरीज में तेज गेंदबाजी की अगुवाई जसप्रीत बुमराह करते हुए नजर आएंगे। बुमराह का साथ देने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और गुरनूर बरार को चुना गया है। हर्षित चोट के चलते वनडे सीरीज से भी बाहर हो गए हैं। स्पिन विभाग की जिम्मेदारी कुलदीप यादव संभालते हुए नजर आ सकते हैं, जबकि रवि बिश्नोई को भी टीम में शामिल किया गया है। वरुण चक्रवर्ती चोट के चलते इस सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे।

इंग्लैंड वनडे सीरीज के लिए भारत की टीम:

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार, प्रिंस यादव।

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Updated on:

13 Jul 2026 09:01 am

Published on:

13 Jul 2026 09:01 am

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