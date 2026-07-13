IND vs ENG Test: लॉर्ड्स में इतिहास रचने को तैयार महिला टीम, जीत से सिर्फ 4 विकेट दूर भारत, टेस्ट क्रिकेट में पहली बार होगा ऐसा

मंधाना 12 बाउंड्री के साथ 83 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि कप्तान कौर ने 58 रन बनाए। इनके अलावा, दीप्ति शर्मा ने 57 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। मेजबान खेमे से सोफी एक्लेस्टोन ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए। इसके जवाब में इंग्लिश टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 170 रन पर ऑआउट हो गई। इंग्लैंड ने महज 47 के स्कोर तक अपने 4 विकेट खो दिए थे। इसके बाद कप्तान नैट साइवर-ब्रंट ने एमी जोन्स के साथ पांचवें विकेट के लिए 84 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की। ब्रंट 5 बाउंड्री के साथ 44 रन बनाकर पवेलियन लौटीं, जबकि जोन्स ने 6 चौकों के साथ 52 रन बनाए। भारत के लिए क्रांति गौड़ ने 37 रन देकर सर्वाधिक 5 विकेट चटकाए।