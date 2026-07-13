IND vs ENG Test: ऋचा घोष ने पकड़ा टेस्ट क्रिकेट का सबसे खतरनाक कैच, मैडी विलियर्स को भी नहीं हुआ यकीन, देखें Video

स्पिनर स्नेहा राणा की गेंद पर ऋचा घोष ने सिली पॉइंट पर एक बेहद खतरनाक कैच लपककर मैडी विलियर्स को पवेलियन भेज दिया। स्नेहा ने ऑफ-स्टंप के बाहर अच्छी लंबाई पर गेंद हवा में डाली। विलियर्स ने आगे बढ़कर जोरदार ड्राइव खेला, लेकिन गेंद सीधे सिली पॉइंट पर गई। वहां खड़ी ऋचा ने एक मुश्किल कैच लपक लिया। शॉट इतना तेज था कि गेंद सीधे उनकी दाहिनी हथेली में चिपक गई। कैच लपकते ही ऋचा को दर्द हुआ और वे हाथ झटकने लगीं। मैडी विलियर्स को यकीन नहीं हो रहा था कि ऋचा ने ऐसा कुछ कर दिया है। वे एक मिनट तक क्रीज पर ही खड़ी रहीं।