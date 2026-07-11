IND vs ENG Test: क्रांति गौड़ ने 5 विकेट झटक लीडर बोर्ड में दर्ज़ किया नाम, इंग्लैंड पहली पारी में सिर्फ 170 रन पर ढेर, भारत के पास 115 रन की लीड

इंग्लैंड को 37.4 ओवर में जोन्स के रूप में पांचवां झटका लगा, जो 6 चौकों के साथ 52 रन बनाकर पवेलियन लौटीं। इसके बाद विकेटों का पतझड़ लग गया। आलम ये रहा कि इस पारी में सिर्फ पांच बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा छू सकीं। भारत की तरफ से क्रांति गौड़ ने 37 रन देकर सर्वाधिक 5 विकेट हासिल किए, जबकि सयाली सातघरे और स्नेह राणा को 2-2 सफलताएं हाथ लगीं। एक विकेट दीप्ति शर्मा ने निकाला। लॉर्ड्स के मैदान पर पहली बार महिलाओं का टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जो इसे एक ऐतिहासिक मुकाबला बनाता है।