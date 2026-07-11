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IND vs ENG Test: क्रांति गौड़ ने 5 विकेट झटक लीडर बोर्ड में दर्ज़ किया नाम, इंग्लैंड पहली पारी में सिर्फ 170 रन पर ढेर, भारत के पास 115 रन की लीड

टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 285 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 170 रन पर सिमट गई.
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भारत

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Siddharth Rai

Jul 11, 2026

ind vs eng

तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने 5 विकेट झटक लीडर बोर्ड में दर्ज़ किया नाम (photo - BCCI Women)

England Women vs India Women, One-off Test: इंग्लैंड और भारतीय महिला टीम के बीच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान में खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने जोरदार वापसी की है। भारत ने मेजबान इंग्लैंड को उसकी पहली पारी में सिर्फ 170 रन पर समेटने के साथ 115 रन की अहम बढ़त हासिल कर ली है। इंग्लैंड को सस्ते में समेटने में तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ का अहम योगदान रहा, जिन्होंने पांच विकेट हासिल किए।

भारत ने पहली पारी में बनाए 285 रन

टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 285 रन बनाए। भारत ने 37 के स्कोर तक 2 विकेट खो दिए थे। इसके बाद स्मृति मंधाना ने जेमिमा रोड्रिगेज के साथ तीसरे विकेट के लिए 64 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला।

हरमनप्रीत कौर का शानदार अर्धशतक

रोड्रिगेज 38 गेंदों में 5 चौकों के साथ 35 रन बनाकर पवेलियन लौटीं, जिसके बाद मंधाना ने कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ चौथे विकेट के लिए 89 जुटाए। मंधाना ने 11 चौकों और 1 छक्के के साथ 83 रन बनाए, जबकि कौर ने टीम के खाते में 58 रन का योगदान दिया। इनके अलावा, दीप्ति शर्मा ने 57 रन जोड़े। मेजबान खेमे से सोफी एक्लेस्टोन ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि लॉरेन फिलर, ईसी वोंग और मैडी विलियर्स ने 2-2 विकेट हासिल किए। लॉरेन बेल ने 1 विकेट निकाला।

इंग्लैंड की टीम लड़खड़ाई

इसके जवाब में इंग्लिश टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 59.1 ओवरों का ही सामना कर सकी और 170 रन पर ढेर हो गई। इंग्लैंड ने 47 के स्कोर तक 4 विकेट गंवा दिए थे। यहां से कप्तान नैट साइवर ब्रंट ने एमी जोन्स के साथ पांचवें विकेट के लिए 84 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की।

क्रांति गौड़ ने झटके पांच विकेट

इंग्लैंड को 37.4 ओवर में जोन्स के रूप में पांचवां झटका लगा, जो 6 चौकों के साथ 52 रन बनाकर पवेलियन लौटीं। इसके बाद विकेटों का पतझड़ लग गया। आलम ये रहा कि इस पारी में सिर्फ पांच बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा छू सकीं। भारत की तरफ से क्रांति गौड़ ने 37 रन देकर सर्वाधिक 5 विकेट हासिल किए, जबकि सयाली सातघरे और स्नेह राणा को 2-2 सफलताएं हाथ लगीं। एक विकेट दीप्ति शर्मा ने निकाला। लॉर्ड्स के मैदान पर पहली बार महिलाओं का टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जो इसे एक ऐतिहासिक मुकाबला बनाता है।

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Updated on:

11 Jul 2026 08:31 pm

Published on:

11 Jul 2026 08:31 pm

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