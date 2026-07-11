IND vs ENG: जोस बटलर ने जड़ा तूफानी शतक, ब्रूक सेंचुरी से चूके, इंग्लैंड ने भारत को दिया 258 रनों का लक्ष्य

भारतीय गेंदबाजों के लिए मैच किसी बुरे स्वप्न की तरह रहा। प्रिंस यादव ने 4 ओवर में 60, अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 63, और सूर्यांश शेड्गे ने 3 ओवर में 39 रन दिए। तीनों को कोई विकेट नहीं मिला। शिवम दुबे ने 1 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट लिए। प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 ओवर में 38 रन देकर 1 विकेट लिए। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 33 रन दिए, लेकिन कोई विकेट नहीं ले सके। इंग्लैंड सीरीज में 3-0 से आगे चल रही है। टीम इंडिया को इस मैच में जीतना है, तो असाधारण प्रदर्शन करना होगा।