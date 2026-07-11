11 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs ENG Pitch Report 5th T20: आज क्लीन स्वीप से बचना चाहेगी टीम इंडिया, इज्जत बचाने मैदान पर उतरेगी, जानें किसके हक में रहेगी पिच

IND vs ENG Pitch Report 5th T20I: भारत और इंग्लैंड के बीच आज साउथेम्प्टन के द रोज बाउल मैदान पर पांचवां टी20 मैच खेला जाएगा। सीरीज में 0-3 से पिछड़ रही टीम इंडिया आज साख बचाने और नंबर-1 का ताज बचाने के इरादे से उतरेगी। जानिए कैसी रहेगी आज की पिच रिपोर्ट।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Jul 11, 2026

India vs England 5th T20 pitch report ,भारत बनाम इंग्लैंड 5वां टी20 पिच रिपोर्ट, Southampton Rose Bowl Stadium T20 records

भारत बनाम इंग्लैंड की पिच रिपोर्ट (Photo - IANS)

IND vs ENG Pitch Report 5th T20: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला आज यानी शनिवार, 11 जुलाई को खेला जाना है। यह मैच साउथेम्प्टन के द रोज बाउल मैदान पर होगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया सीरीज पहले ही 0-3 से गंवा चुकी है, इसलिए आज वह मैदान पर सिर्फ अपनी इज्जत और साख बचाने के लिए उतरेगी। अगर आज भी भारत हार जाता है, तो इंग्लैंड उसका सूपड़ा साफ कर देगा और टीम इंडिया आईसीसी (ICC) टी20 रैंकिंग में अपना नंबर-1 का ताज भी खो देगी।

कैसी रहेगी रोज बाउल की पिच और क्या कहते हैं आंकड़े?

साउथेम्प्टन का रोज बाउल मैदान इंग्लैंड के सबसे बड़े मैदानों में से एक है। इस पिच को आमतौर पर स्पिनरों के लिए मददगार माना जाता है। यहां खेले गए पिछले 13 टी20 मैचों में करीब 32 प्रतिशत विकेट स्पिनरों ने ही चटकाए हैं। यह मैच दिन के समय खेला जाना है, जिससे पुरानी गेंद होने पर स्पिनरों को अच्छी टर्न मिल सकती है और मिडिल ओवरों में बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।

इस मैदान का रिकॉर्ड देखें तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है:

  • कुल मैच: 13
  • पहले बैटिंग करते हुए जीत: 9 मैच (69.23%)
  • चेज (पीछा) करते हुए जीत: 4 मैच (30.77%)
  • पहले बैटिंग का औसत स्कोर: 179 रन

इस सीजन में हैम्पशायर के घरेलू मैचों में भी पहली पारी का औसत स्कोर 174 रहा है और टीमों ने 190 और 200 जैसे स्कोर का आसानी से बचाव किया है। मगर आज मौसम के हिसाब से देखें तो शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की उम्मीद है और बाद में बल्लेबाजी आसान हो जाएगी, ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना भी पसंद कर सकती है।

साउथेम्प्टन में भारत का पुराना रिकॉर्ड

इस मैदान पर भारत ने साल 2022 में एकमात्र टी20 मैच खेला था। तब टीम इंडिया ने हार्दिक पांड्या की तूफानी फिफ्टी के दम पर 198 रन बनाए थे और इंग्लैंड को 148 रन पर समेट कर बड़ी जीत दर्ज की थी। आज भी टीम इंडिया को वैसी ही चमत्कारी परफॉर्मेंस की जरूरत है ताकि वह इस दौरे का अंत जीत के साथ कर सके।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

11 Jul 2026 05:49 pm

Published on:

11 Jul 2026 05:49 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs ENG Pitch Report 5th T20: आज क्लीन स्वीप से बचना चाहेगी टीम इंडिया, इज्जत बचाने मैदान पर उतरेगी, जानें किसके हक में रहेगी पिच

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs ENG: मैच के लिए समय पर स्टेडियम नहीं पहुंच पाई टीम इंडिया, ट्रैफिक में फंसी, देरी से होगा टॉस

India vs England T20 2026, Vaibhav Sooryavanshi Debut, India vs England Live Telecast, IND vs ENG Playing 11
क्रिकेट

शुभमन गिल को टेनिस स्टार अल्कारेज में दिखी अपनी झलक, बोले- उनका ड्रॉप शॉट मेरे ‘शॉर्ट-आर्म’ जैसा है

Shubman Gill, Carlos Alcaraz, Wimbledon, Shubman Gill Wimbledon, Carlos Alcaraz Drop Shot,
क्रिकेट

IND vs ENG 5th T20I: साउथेम्प्टन में बारिश की संभावना सिर्फ 1% और ओस बिंदु 12°C, जानिए टॉस जीतने वाली टीम पहले क्या लेना चाहेगी

India vs England 5th T20I Southampton ,भारत बनाम इंग्लैंड 5वां टी20 साउथेम्प्टन, Rose Bowl Southampton weather report ,
क्रिकेट

IND vs ENG Playing 11: संजू सैमसन की होगी टीम में वापसी? या अब भी फ्लॉप तिलक और ईशान को मिलता रहेगा मौका, देखें प्लेइंग 11

India vs England 4th T20, Shashi Tharoor on Team India Lose, Shreyas Iyer Captaincy, IND vs ENG Bristol T20, Team India Performance 2026
क्रिकेट

श्रेयस अय्यर के निशाने पर आज विराट कोहली का 7 साल पुराना रिकॉर्ड, एमएस धोनी की बराबरी का भी मौका

Shreyas Iyer Captaincy record
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.