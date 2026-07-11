IND vs ENG Pitch Report 5th T20: आज क्लीन स्वीप से बचना चाहेगी टीम इंडिया, इज्जत बचाने मैदान पर उतरेगी, जानें किसके हक में रहेगी पिच

भारत बनाम इंग्लैंड की पिच रिपोर्ट (Photo - IANS)
IND vs ENG Pitch Report 5th T20: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला आज यानी शनिवार, 11 जुलाई को खेला जाना है। यह मैच साउथेम्प्टन के द रोज बाउल मैदान पर होगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया सीरीज पहले ही 0-3 से गंवा चुकी है, इसलिए आज वह मैदान पर सिर्फ अपनी इज्जत और साख बचाने के लिए उतरेगी। अगर आज भी भारत हार जाता है, तो इंग्लैंड उसका सूपड़ा साफ कर देगा और टीम इंडिया आईसीसी (ICC) टी20 रैंकिंग में अपना नंबर-1 का ताज भी खो देगी।
साउथेम्प्टन का रोज बाउल मैदान इंग्लैंड के सबसे बड़े मैदानों में से एक है। इस पिच को आमतौर पर स्पिनरों के लिए मददगार माना जाता है। यहां खेले गए पिछले 13 टी20 मैचों में करीब 32 प्रतिशत विकेट स्पिनरों ने ही चटकाए हैं। यह मैच दिन के समय खेला जाना है, जिससे पुरानी गेंद होने पर स्पिनरों को अच्छी टर्न मिल सकती है और मिडिल ओवरों में बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।
इस मैदान का रिकॉर्ड देखें तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है:
इस सीजन में हैम्पशायर के घरेलू मैचों में भी पहली पारी का औसत स्कोर 174 रहा है और टीमों ने 190 और 200 जैसे स्कोर का आसानी से बचाव किया है। मगर आज मौसम के हिसाब से देखें तो शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की उम्मीद है और बाद में बल्लेबाजी आसान हो जाएगी, ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना भी पसंद कर सकती है।
इस मैदान पर भारत ने साल 2022 में एकमात्र टी20 मैच खेला था। तब टीम इंडिया ने हार्दिक पांड्या की तूफानी फिफ्टी के दम पर 198 रन बनाए थे और इंग्लैंड को 148 रन पर समेट कर बड़ी जीत दर्ज की थी। आज भी टीम इंडिया को वैसी ही चमत्कारी परफॉर्मेंस की जरूरत है ताकि वह इस दौरे का अंत जीत के साथ कर सके।
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