IND vs ENG Pitch Report 5th T20: आज क्लीन स्वीप से बचना चाहेगी टीम इंडिया, इज्जत बचाने मैदान पर उतरेगी, जानें किसके हक में रहेगी पिच

IND vs ENG Pitch Report 5th T20: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला आज यानी शनिवार, 11 जुलाई को खेला जाना है। यह मैच साउथेम्प्टन के द रोज बाउल मैदान पर होगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया सीरीज पहले ही 0-3 से गंवा चुकी है, इसलिए आज वह मैदान पर सिर्फ अपनी इज्जत और साख बचाने के लिए उतरेगी। अगर आज भी भारत हार जाता है, तो इंग्लैंड उसका सूपड़ा साफ कर देगा और टीम इंडिया आईसीसी (ICC) टी20 रैंकिंग में अपना नंबर-1 का ताज भी खो देगी।