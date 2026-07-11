Shreyas Iyer Captaincy record: श्रेयस अय्यर के निशाने पर आज विराट कोहली का 7 साल पुराना रिकॉर्ड, एमएस धोनी की बराबरी का भी मौका

Shreyas Iyer Captaincy record: भारत और इंग्लैंड के बीच जारी टी20 सीरीज का 5वां और अंतिम मैच शनिवार को भारतीय समयानुसार, शाम 7 बजे से साउथैम्पटन के द रोज बाउल ग्राउंड में खेला जाना है। टीम इंडिया आयरलैंड के खिलाफ 2-0 से व्‍हाइटवॉश कराने और इंग्‍लैंड के खिलाफ पहला मैच बारिश से धुलने के बाद इस सीरीज में हार की हैट्रिक लगा चुकी है। इस तरह श्रेयस अय्यर अब तक छह मैच में से एक भी नहीं जीत सके हैं, लेकिन एक चीज है, जो उन्‍होंने हर मैच में जीती है और वह है टॉस, जिसके चलते उन्‍होंने विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है और अगर वह आखिरी मैच में भी टॉस जीतते हैं तो कोहली का रिकॉर्ड तोड़ देंगे और एमएस धोनी के साथ लगातार सबसे ज्‍यादा टॉस जीतने वाले संयुक्‍त रूप पहले कप्‍तान बन जाएंगे।