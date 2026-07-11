Shubman Gill Wimbledon 2026: विंबलडन के रॉयल बॉक्स में पहुंचने वाले चौथे भारतीय कप्तान बने शुभमन गिल, फेडरर से की मुलाकात

शुभमन गिल दिग्गज क्रिकटर सचिन तेंदुलकर और उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर के साथ विंबलडन में मैच देखते हुए
Shubman Gill Wimbledon 2026: भारतीय टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल के इंग्लैंड दौरे में एक और यादगार पल जुड़ गया है। शुभमन गिल को विंबलडन 2026 चैंपियनशिप देखने के लिए खास तौर पर रॉयल बॉक्स में बुलाया गया। इस सम्मान के साथ ही गिल दुनिया के उन चुनिंदा लोगों में शामिल हो गए हैं जिन्हें यह मौका मिला है।
वह विंबलडन के इस सबसे वीआईपी हिस्से (रॉयल बॉक्स) में बैठने वाले भारत के सिर्फ चौथे क्रिकेट कप्तान बन गए हैं। उनसे पहले यह कामयाबी सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा को ही मिली है। ऑल इंग्लैंड क्लब का यह रॉयल बॉक्स बेहद खास मेहमानों, खिलाड़ियों और राजनेताओं के लिए रिजर्व रहता है। यहां बुलाया जाना विंबलडन का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है।
शुभमन गिल की यह यात्रा सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा में है। उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह टेनिस के महान खिलाड़ी रोजर फेडरर से बातचीत करते दिख रहे हैं। दो अलग-अलग खेलों के इन दिग्गजों को एक साथ देखकर फैंस बेहद खुश हैं। इसके अलावा गिल को महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर के साथ भी मैच का आनंद लेते हुए देखा गया।
भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारियों के लिए वहां मौजूद है। बेहद व्यस्त शेड्यूल होने के बावजूद गिल ने ब्रिटेन के दो सबसे बड़े खेल इवेंट्स का लुत्फ उठाया। इसी हफ्ते गिल ने सिल्वरस्टोन में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का दौरा कर अपने जीवन की पहली फॉर्मूला 1 रेस का अनुभव भी लिया। वहां उन्हें पैडॉक एरिया में जाने और ड्राइवरों से मिलने का वीआईपी एक्सेस मिला था।
शुभमन गिल का बल्ला इस द्विपक्षीय (बाइलैटरल) सीरीज में जमकर बोल रहा है। उन्होंने पहले मैच में नाबाद 84 रनों की पारी खेली और दूसरे मैच में शानदार 154 रन बनाए। तीसरे मैच में उन्होंने अपनी बैटिंग पोजीशन बदली और भारत को 9 विकेट से आसान जीत दिलाई। अब भारतीय टीम शनिवार को साउथेम्प्टन के मैदान पर पांचवां और आखिरी टी20 मैच खेलेगी। इसके बाद टीम का पूरा ध्यान तीन मैचों की वनडे सीरीज पर होगा।
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