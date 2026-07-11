Shubman Gill Wimbledon 2026: विंबलडन के रॉयल बॉक्स में पहुंचने वाले चौथे भारतीय कप्तान बने शुभमन गिल, फेडरर से की मुलाकात

शुभमन गिल का बल्ला इस द्विपक्षीय (बाइलैटरल) सीरीज में जमकर बोल रहा है। उन्होंने पहले मैच में नाबाद 84 रनों की पारी खेली और दूसरे मैच में शानदार 154 रन बनाए। तीसरे मैच में उन्होंने अपनी बैटिंग पोजीशन बदली और भारत को 9 विकेट से आसान जीत दिलाई। अब भारतीय टीम शनिवार को साउथेम्प्टन के मैदान पर पांचवां और आखिरी टी20 मैच खेलेगी। इसके बाद टीम का पूरा ध्यान तीन मैचों की वनडे सीरीज पर होगा।