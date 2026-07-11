Eng vs Ind: आज हारते ही ICC रैंकिंग में खत्म हो जाएगी भारत की बादशाहत, क्लीन स्वीप के साथ लगेगा दोहरा झटका

England vs India 5th T20I: भारत और इंग्‍लैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला शनिवार 11 जुलाई को साउथेम्प्टन के द रोज बाउल ग्राउंड में खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सम्‍मान बचाने के इरादे से उतरेगी। वहीं, मेजबान इंग्लिश टीम की नजर 4-0 से क्‍लीन स्‍पीप करने पर होगी। अगर, वह ऐसा करने में सफल रहती है, तो भारत के लिए ये दोहरा झटका होगी। इस हार के साथ ही वह आईसीसी टी20 रैंकिंग में शीर्ष स्‍थान गंवा देगी।