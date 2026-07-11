IND vs ENG 5th T20I: भारत-इंग्लैंड आखिरी टी20 मुकाबला तीन घंटे पहले होगा शुरू, जानें कब-कहां देख पाएंगे भारतीय फैंस

इंग्‍लैंड और भारत के बीच ये मुकाबला साउथेम्प्टन के द रोज बाउल ग्राउंड में खेला जाना है। वैसे तो इंग्‍लैंड की टीम यहां दर्जन भर से ज्‍यादा मैच खेल चुकी है, लेकिन भारत से उसका सामना सिर्फ एक बार जुलाई 2022 में हुआ है। उस मुकाबले में भारत ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए आठ विकेट के नुकसान पर 198 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए थे। इसके जवाब में इंग्‍लैंड की टीम महज 148 रन पर ढेर हो गई थी और भारत ने 48 रन से जीत दर्ज की थी। उस मैच के हीरो हार्दिक पंड्या रहे थे, जिन्‍होंने बल्‍लं से 53 रन और गेंद से चार विकेट अपने नाम किए थे।