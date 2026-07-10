‘हर्षित राणा का सीधे टीम में कैसे जगह मिल जाती है’? पूर्व क्रिकेटर ने भारतीय चयनकर्ताओं पर बोला हमला

रमेश ने आगे कहा, “जिम्बाब्वे टूर के लिए उन्हें आराम दिया गया है। लेकिन स्क्वाड चोट लगने से पहले ही घोषित कर दिया गया था। इससे साफ है कि उन्हें पता था कि वो बैक-टू-बैक सीरीज नहीं खेल पाएंगे। ये राणा की क्षमता की बात नहीं है।” स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की चोट के कारण भारत ने रवि बिश्नोई के वजाय वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया। इसपर रमेश ने कहा, "इंग्लैंड में सिर्फ दो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज थे, फिर भी भारत को सुंदर को खेलाना पड़ा। इससे साफ है कि टीम रवि बिश्नोई पर भरोसा नहीं कर रही है।"