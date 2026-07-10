IND vs ENG: क्या लगातार दूसरी बार टी20 सीरीज में व्हाइटवॉश होगा भारत, श्रेयस अय्यर-गौतम गंभीर बचा पाएंगे इज्ज़त?

तीसरे टी20 में भारत की पूरी टीम सिर्फ 76 रन बनाकर ऑलआउट हो गई थी और टीम को इस फॉर्मेट की रनों के लिहाज से अपनी सबसे बड़ी हार का मुंह देखना पड़ा था। इंग्लैंड ने तीसरे टी20 में भारत को 125 रनों से हराया था। वहीं, चौथे टी20 में भी भारतीय बल्लेबाज 20 ओवर में 158 रन ही बना सके थे, जिसे इंग्लैंड ने सिर्फ 13.5 ओवर में एक विकेट खोकर हासिल कर लिया था। चौथे टी20 में मिली हार के साथ ही भारत को पहली बार इंग्लैंड के खिलाफ द्विपक्षीय टी20 ( दो या उससे अधिक मैच) सीरीज गंवानी पड़ी।