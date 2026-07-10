‘लगा था अब इंडिया के लिए नहीं खेल पाऊंगी’, लॉर्ड्स टेस्ट में स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, भावुक होकर सुनाया पुराना किस्सा

इस खास मौके पर मंधाना बेहद भावुक नजर आईं। उन्होंने बताया कि उन्हें इस रिकॉर्ड के बारे में मैच से ठीक एक रात पहले ही पता चला था। अपने पुराने दिनों को याद करते हुए मंधाना ने कहा, 'मुझे याद है जब मैंने यहां लॉर्ड्स में 2017 का वर्ल्ड कप फाइनल खेला था, तब मेरा वर्ल्ड कप अच्छा नहीं गया था। मुझे डर था कि पता नहीं अब मुझे दोबारा इंडिया के लिए खेलने का मौका मिलेगा भी या नहीं। आज उसी लॉर्ड्स के मैदान पर अपना 300वां मैच खेलना मेरे लिए बेहद गर्व की बात है।'