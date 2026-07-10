‘लगा था अब इंडिया के लिए नहीं खेल पाऊंगी’, लॉर्ड्स टेस्ट में स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, भावुक होकर सुनाया पुराना किस्सा

स्मृति मंधाना ने लॉर्ड्स टेस्ट में रचा इतिहास (Photo - BCCI)
Smriti Mandhana 300th Match, IND vs ENG Women's Test Lords: भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम की स्टार और उप-कप्तान स्मृति मंधाना ने इतिहास रच दिया है। इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेले जा रहे पहले विमेंस टेस्ट मैच में उतरते ही स्मृति मंधाना ने अपने करियर का 300वां इंटरनेशनल मैच पूरा कर लिया। 29 साल की स्मृति मंधाना क्रिकेट इतिहास में यह मुकाम हासिल करने वाली दुनिया की सबसे युवा महिला खिलाड़ी बन गई हैं। कुल मिलाकर वह दुनिया की 12वीं ऐसी महिला क्रिकेटर हैं, जिन्होंने 300 इंटरनेशनल मैच खेले हैं।
इस ऐतिहासिक मैच में इंग्लैंड की कप्तान नैट साइवर-ब्रंट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम की तरफ से श्री चरणी ने अपना टेस्ट डेब्यू किया, जबकि यास्तिका भाटिया की प्लेइंग इलेवन में वापसी हुई। वहीं, इंग्लैंड ने एलिस कैप्सी और मैडी विलियर्स को डेब्यू कैप सौंपी।
इस खास मौके पर मंधाना बेहद भावुक नजर आईं। उन्होंने बताया कि उन्हें इस रिकॉर्ड के बारे में मैच से ठीक एक रात पहले ही पता चला था। अपने पुराने दिनों को याद करते हुए मंधाना ने कहा, 'मुझे याद है जब मैंने यहां लॉर्ड्स में 2017 का वर्ल्ड कप फाइनल खेला था, तब मेरा वर्ल्ड कप अच्छा नहीं गया था। मुझे डर था कि पता नहीं अब मुझे दोबारा इंडिया के लिए खेलने का मौका मिलेगा भी या नहीं। आज उसी लॉर्ड्स के मैदान पर अपना 300वां मैच खेलना मेरे लिए बेहद गर्व की बात है।'
मंधाना ने टी20 वर्ल्ड कप की निराशा को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि क्रिकेट में अच्छे और बुरे दिन आते रहते हैं, लेकिन हर बार आपको शून्य से शुरुआत करनी होती है। टी20 से टेस्ट फॉर्मेट में ढलने पर मंधाना ने कहा कि रेड बॉल (लाल गेंद) क्रिकेट में मानसिकता बदलने और बेसिक्स पर लौटने की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि टी20 में जहां तेज खेलने का दबाव होता है, वहीं टेस्ट में क्रीज पर लंबा समय बिताना और गेंद को ध्यान से देखना सबसे जरूरी है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग