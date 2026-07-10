IND vs ENG 5th T20 से पहले हैरी ब्रूक की टीम इंडिया को चेतावनी, 4-0 हराने और नंबर 1 की कुर्सी छीनने की कही बात

Team India T20 Ranking: भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला ब्रिस्टल में खेला गया, जहां टीम इंडिया को एक और हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ भारतीय टीम पहली बार इंग्लैंड के खिलाफ कोई टी20 सीरीज हार गई। वहीं, 2019 के बाद यह पहला मौका है, जब टीम इंडिया लगातार दो टी20 सीरीज गंवा बैठी। हार के बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने मैच के बाद कहा, "भारत जैसी मौजूदा विश्व चैंपियन टीम के खिलाफ सीरीज 4-0 से जीतना बड़ी उपलब्धि होगी और दुनिया की नंबर-1 टीम को हराकर खुद नंबर-1 बनना उससे भी बड़ी उपलब्धि होगी।