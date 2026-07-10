FIFA World Cup में किलियन एम्बापे ने किया एक और कारनामा, 20 मैच खेलने वाले बन गए दुनिया के सबसे युवा फुटबॉलर

27 वर्षीय एम्बापे ने बोस्टन स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में मोरक्को के खिलाफ फ्रांस की 2-0 की जीत में अहम भूमिका निभाई। पहले हाफ में पेनल्टी चूकने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 60वें मिनट में शानदार गोल किया। इसके बाद उन्होंने अपने साथी ओस्मान डेम्बेले के लिए दूसरे गोल का मौका बनाया। इस जीत के साथ फ्रांस ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली।