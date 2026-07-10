FIFA World Cup में किलियन एम्बापे ने किया एक और कारनामा, 20 मैच खेलने वाले बन गए दुनिया के सबसे युवा फुटबॉलर

किलियन एम्बापे (फोटो- IANS)
FIFA World Cup 2026, Mbappe Record: फ्रांस के स्टार फुटबॉलर किलियन एम्बापे ने मोरक्को के खिलाफ खेले गए मुकाबले में इतिहास रच दिया। एम्बापे फीफा वर्ल्ड कप में 20 मैच खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही वह इस मेगा इवेंट में सबसे तेज 20 गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए।
27 वर्षीय एम्बापे ने बोस्टन स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में मोरक्को के खिलाफ फ्रांस की 2-0 की जीत में अहम भूमिका निभाई। पहले हाफ में पेनल्टी चूकने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 60वें मिनट में शानदार गोल किया। इसके बाद उन्होंने अपने साथी ओस्मान डेम्बेले के लिए दूसरे गोल का मौका बनाया। इस जीत के साथ फ्रांस ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली।
एम्बापे अब फ्रांस के लिए सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप मैच खेलने वाले खिलाड़ियों में भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने 20 मैचों के साथ ह्यूगो लोरिस की बराबरी कर ली, जबकि एंटोनी ग्रीजमैन, ओलिवियर गिरौद और राफेल वराने जैसे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड अभी अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के नाम है, जिन्होंने 30 मुकाबले खेले हैं।
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपने आठवें गोल के साथ एम्बापे ने टूर्नामेंट में अपने कुल गोलों की संख्या 20 कर ली। उन्होंने 2018, 2022 और 2026 के तीन वर्ल्ड कप में यह उपलब्धि हासिल की। वह वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में मेसी के बेहद करीब पहुंच गए हैं। मेसी के नाम 21 गोल हैं और एम्बापे उनसे सिर्फ एक गोल पीछे हैं।
फ्रांस के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी किलियन एम्बापे ने अपने शानदार प्रदर्शन से फीफा वर्ल्ड कप के महान खिलाड़ियों की सूची में अपनी जगह और मजबूत कर ली है। तीन वर्ल्ड कप संस्करणों में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। उनकी उपलब्धियां और व्यक्तिगत रिकॉर्ड उन्हें टूर्नामेंट के इतिहास के सबसे खास खिलाड़ियों में शामिल करते हैं।
विश्व कप 2026 में एम्बापे ने जीत के मामले में भी नया मुकाम हासिल किया। स्वीडन के खिलाफ फ्रांस की जीत के बाद उन्होंने वर्ल्ड कप इतिहास में 15वीं जीत दर्ज की थी। इसके बाद पैराग्वे और मोरक्को के खिलाफ जीत के साथ उनकी कुल जीत की संख्या 17 हो गई। इस मामले में उनसे आगे सिर्फ लियोनेल मेसी हैं, जिनके नाम 20 जीत दर्ज हैं।
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