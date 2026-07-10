IND vs ENG 4th T20: इंग्लैंड के खिलाफ शर्मनाक हार के बाद शशि थरूर हुए निराश, बोले- अब कहने को कुछ नहीं बचा

IND vs ENG T20, Shashi Tharoor on Team India Lose: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की चैंपियन भारतीय क्रिकेट टीम इस समय बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। पहले आयरलैंड के हाथों 0-2 से सीरीज हारने के बाद, अब इंग्लैंड दौरे पर भी भारत को करारा झटका लगा है। 9 जुलाई (गुरुवार) को ब्रिस्टल में खेले गए चौथे टी20 मैच में इंग्लैंड ने टीम इंडिया को 9 विकेट से बुरी तरह रौंद दिया। इस शर्मनाक हार के साथ ही इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। अब सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला शनिवार को साउथम्पटन में खेला जाएगा, जहां भारतीय टीम अपनी साख बचाने उतरेगी।