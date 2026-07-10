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IND vs ENG 4th T20: इंग्लैंड के खिलाफ शर्मनाक हार के बाद शशि थरूर हुए निराश, बोले- अब कहने को कुछ नहीं बचा

IND vs ENG T20, Shashi Tharoor on Team India Lose: ब्रिस्टल में खेले गए चौथे टी20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराकर सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। टीम इंडिया की इस शर्मनाक हार पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का गुस्सा फूटा है।
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भारत

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Anshika Verma

Jul 10, 2026

India vs England 4th T20, Shashi Tharoor on Team India Lose, Shreyas Iyer Captaincy, IND vs ENG Bristol T20, Team India Performance 2026

इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराकर सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। (Photo - BCCI)

IND vs ENG T20, Shashi Tharoor on Team India Lose: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की चैंपियन भारतीय क्रिकेट टीम इस समय बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। पहले आयरलैंड के हाथों 0-2 से सीरीज हारने के बाद, अब इंग्लैंड दौरे पर भी भारत को करारा झटका लगा है। 9 जुलाई (गुरुवार) को ब्रिस्टल में खेले गए चौथे टी20 मैच में इंग्लैंड ने टीम इंडिया को 9 विकेट से बुरी तरह रौंद दिया। इस शर्मनाक हार के साथ ही इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। अब सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला शनिवार को साउथम्पटन में खेला जाएगा, जहां भारतीय टीम अपनी साख बचाने उतरेगी।

कांग्रेस सांसद तक का फूटा गुस्सा

टीम इंडिया की इस लगातार हार पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर भारतीय टीम के प्रदर्शन पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'मैं वास्तव में नि:शब्द हूं। मैं हैरान और स्तब्ध हूं। यह अपमान बर्दाश्त से बाहर है। सचमुच अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा है।' थरूर का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और निराश फैंस भी उनकी बात से पूरी तरह सहमत दिख रहे हैं।

मैच का बुरे सपने जैसा रहा हाल

इस मैच में भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 158 रन बनाए थे। कप्तान श्रेयस अय्यर को छोड़कर भारत का टॉप ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप रहा। अय्यर ने 49 गेंदों पर नाबाद 80 रनों की अच्छी पारी खेली, लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला सके।

जवाब में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं। फिल साल्ट (नाबाद 59) और कप्तान हैरी ब्रूक (नाबाद 79) की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर इंग्लैंड ने सिर्फ 13.5 ओवर में 159 रन बनाकर मैच एकतरफा जीत लिया।

अय्यर की कप्तानी पर उठ रहे सवाल

भारतीय टीम के लिए यह हार बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि वर्ल्ड कप जीतने के महज चार महीने के भीतर टीम पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है। साल 2019 के बाद यह पहली बार है जब भारत ने लगातार दो द्विपक्षीय (बाइलैटरल) टी20 सीरीज गंवाई हैं। नए कप्तान श्रेयस अय्यर खुद तो रन बना रहे हैं, लेकिन उनकी कप्तानी में बाकी खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है।

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Updated on:

10 Jul 2026 12:00 pm

Published on:

10 Jul 2026 11:59 am

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