IND vs ENG 4th T20: 2019 के बाद पहली बार लगातार 2 सीरीज हारी टीम इंडिया, इंग्लैंड ने बनाए कई रिकॉर्ड्स

ब्रिस्टल में भी हारी टीम इंडिया (फोटो- IANS)
IND vs ENG 4th T20I Highlights: फिल साल्ट और हैरी ब्रूक की अटूट शतकीय साझेदारी के दम पर इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ ब्रिस्टल में टी20 सीरीज के चौथे मुकाबले को 9 विकेट से अपने नाम किया। इसी के साथ मेजबान टीम ने पांच मुकाबलों की सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर लिया है। यह पहली बार रहा जब इंग्लैंड ने टी20 सीरीज में टीम इंडिया को हराया है। इसके अलावा 2019 के बाद भारतीय टीम पहली बार लगातार 2 टी20 सीरीज हार गई है। इस मैच में और भी कई रिकॉर्ड्स बनें।
|साझेदारी
|खिलाड़ी
|स्थान
|वर्ष
|174* रन
|क्विंटन डी कॉक – डेविड मिलर
|गुवाहाटी
|2022
|170* रन
|एलेक्स हेल्स – जोस बटलर
|एडिलेड (टी20 विश्व कप सेमीफाइनल)
|2022
|152* रन
|बाबर आजम – मोहम्मद रिजवान
|दुबई (टी20 विश्व कप)
|2021
|146* रन
|फिल सॉल्ट – हैरी ब्रूक
|ब्रिस्टल
|2026
|133 रन
|डेविड वॉर्नर – शेन वॉटसन
|कोलंबो (आरपीएस) (टी20 विश्व कप)
|2012
|रैंक
|टीम
|प्रतिद्वंद्वी
|स्थान
|वर्ष
|शेष गेंदें
|1
|भारत
|न्यूजीलैंड
|गुवाहाटी
|2026
|60 गेंद
|2
|न्यूजीलैंड
|दक्षिण अफ्रीका
|कोलकाता (टी20 विश्व कप)
|2026
|43 गेंद
|3
|वेस्टइंडीज
|दक्षिण अफ्रीका
|किंग्स्टन
|2024
|37 गेंद
|3
|इंग्लैंड
|भारत
|ब्रिस्टल
|2026
|37 गेंद
|5
|इंग्लैंड
|पाकिस्तान
|लाहौर
|2022
|33 गेंद
|रैंक
|प्रतिद्वंद्वी
|स्थान
|वर्ष
|शेष गेंदें
|1
|ऑस्ट्रेलिया
|मेलबर्न
|2008
|52 गेंद
|2
|ऑस्ट्रेलिया
|मेलबर्न
|2025
|40 गेंद
|3
|इंग्लैंड
|ब्रिस्टल
|2026
|37 गेंद
|4
|न्यूजीलैंड
|दुबई
|2021
|33 गेंद
|4
|श्रीलंका
|कोलंबो
|2021
|33 गेंद
भारत-इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा था। इसके बाद अगले मुकाबले में इंग्लैंड ने 4 विकेट से जीत दर्ज की। नॉटिंघम में खेला गया तीसरा मैच मेजबान टीम ने 125 रन से अपने नाम करते हुए सीरीज में अजेय बढ़त बना ली थी। अब सीरीज का पांचवां और अंतिम मैच 11 जुलाई को साउथैम्पटन में खेला जाना है।
टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने निर्धारित ओवरों में 7 विकेट खोकर 158 रन बनाए। टीम इंडिया 48 के स्कोर तक अपने 3 विकेट गंवा चुकी थी। यहां से कप्तान श्रेयस अय्यर ने मोर्चा संभाला। उन्होंने शिवम दुबे के साथ चौथे विकेट के लिए 43 गेंदों में 53 रन जोड़े। दुबे 23 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुए। अय्यर 49 गेंदों में 5 छक्कों और 4 चौकों के साथ 80 रन बनाकर नाबाद रहे। इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर और जोश टंग ने 2-2 विकेट निकाले, जबकि विल जैक्स और आदिल रशीद को 1-1 सफलता हाथ लगी।
इसके जवाब में इंग्लैंड ने महज 13.5 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया। मेजबान टीम को 2.3 ओवर में जोस बटलर के रूप में पहला झटका लगा, जो 8 रन बनाकर आउट हुए। यहां से कप्तान हैरी ब्रूक ने फिलिप साल्ट के साथ मोर्चा संभाला। दोनों खिलाड़ियों ने 68 गेंदों में 146 रन की अटूट साझेदारी की। 'प्लेयर ऑफ द मैच' ब्रूक 35 गेंदों में 4 छक्कों और 8 चौकों के साथ 79 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि साल्ट ने 42 गेंदों में 10 बाउंड्री के साथ नाबाद 59 रन बनाए। भारत की तरफ से एकमात्र सफलता अर्शदीप सिंह के हाथ लगी, जिन्होंने 3.5 ओवरों में 41 रन देकर 1 विकेट हासिल किया।
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