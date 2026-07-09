संजू सैमसन नहीं खेलेंगे केरल क्रिकेट लीग, ऑक्शन में नहीं दिया नाम, पिछले सीजन थे सबसे महंगे खिलाड़ी

पिछले सीजन संजू अपने भाई सैली सैमसन की कप्तानी में कोच्चि ब्लू टाइगर्स की ओर से खेले थे। वे उस सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे थे। कोच्चि ब्लू टाइगर्स ने उन्हें 26.80 लाख रुपये में खरीदा था, जो फ्रेंचाइजी को मिले कुल 50 लाख रुपये के ऑक्शन पर्स का आधे से भी ज्यादा था। ऐसे में जब फ्रेंचाइजी ने संजू को रिलीज किया तो इसे रणनीतिक फैसला माना जा रहा है।