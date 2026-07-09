IND vs ENG, One-off Test: भारत और इंग्लैंड के बीच ज्यादार मैच हुए हैं ड्रा, कल से लॉर्ड्स में खेला जाएगा ऐतिहासिक मैच, देखें रिकॉर्ड

England Women vs India Women, One-off Test: लॉर्ड्स में शुक्रवार से पहले महिला टेस्ट मैच की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने-सामने होंगी। यह मुकाबला सिर्फ नतीजे से कहीं ज्यादा अहमियत रखता है। इस मैदान पर पुरुषों के पहले टेस्ट मैच को हुए 140 से ज्यादा वर्ष बीत चुके हैं, और अब आखिरकार महिलाओं का खेल 'होम ऑफ क्रिकेट' में होने जा रहा है। इसे खेल में ज्यादा बराबरी लाने की दिशा में एक और अहम कदम माना जा रहा है।